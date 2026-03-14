🥇 Российская горнолыжница Ворончихина победила в слаломе на Паралимпиаде-2026. Это ее второе золото

Горнолыжница Ворончихина победила на Паралимпиаде-2026 в слаломе.

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золото Паралимпиады-2026 в слаломе.

Второе место заняла китаянка Чжу Вэньцзин, третье – Микаэла Госселин из Канады.

Ворончихина стала двукратной чемпионкой Игр. Ранее она победила в супергиганте, стала серебряным призером в гигантском слаломе и взяла бронзу в скоростном спуске.

Паралимпийские игры-2026 завершатся 15 марта. Российские спортсмены выступают на соревнованиях с флагом и гимном.