  • 🥇 Российская горнолыжница Ворончихина победила в слаломе на Паралимпиаде-2026. Это ее второе золото
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золото Паралимпиады-2026 в слаломе. 

Второе место заняла китаянка Чжу Вэньцзин, третье – Микаэла Госселин из Канады.

Ворончихина стала двукратной чемпионкой Игр. Ранее она победила в супергиганте, стала серебряным призером в гигантском слаломе и взяла бронзу в скоростном спуске. 

Паралимпийские игры-2026 завершатся 15 марта. Российские спортсмены выступают на соревнованиях с флагом и гимном. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Варвара Ворончихина
2+1+1! Браво!!!
Да уж, годный урожай.
333 одним залпом.
А как за нее Канадка радовалась и обнимала, хоть где то спорт вне политики
Североамериканцы относятся к России в спорте ровно, в отличие от европейцев, где чем восточнее, тем ненормальнее
Ну не североамериканцы, а - американцы. Канада одна из самых русофобских стран наряду с Австралией и Англией. А американцы - да. Откровенных хейтеров не видел.
Молодец,Варвара!
4 медали у человека. героиня!
Молодец Варвара ! Прекрасное выступление с полным набором всех медалей, но золотых две. Красава !
Что за везение чемпионское. Шведка на золото уверено шла, но ошибка в нашу пользу
В том и дело, что неуверенно. Одна ошибка, вторая... Не справилась с нервами, похоже.

А Варвару -- с золотом!
Варвару со вторым золотом! Какая же она молодец!🥇🥇
