🥇 Российская горнолыжница Ворончихина победила в слаломе на Паралимпиаде-2026. Это ее второе золото
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золото Паралимпиады-2026 в слаломе.
Второе место заняла китаянка Чжу Вэньцзин, третье – Микаэла Госселин из Канады.
Ворончихина стала двукратной чемпионкой Игр. Ранее она победила в супергиганте, стала серебряным призером в гигантском слаломе и взяла бронзу в скоростном спуске.
Паралимпийские игры-2026 завершатся 15 марта. Российские спортсмены выступают на соревнованиях с флагом и гимном.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
А Варвару -- с золотом!