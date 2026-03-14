Коростелев десять раз попал в топ-10 в международных гонках сезона, Непряева – пять раз. На счету Савелия два подиума

Коростелев десятый раз попал в топ-10 в международных гонках сезона.

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева завершили международный сезон.

Они пробежали коньковый марафон на 50 км на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Коростелев занял 10-е место у мужчин, Непряева – 17-е у женщин.

Таким образом, Коростелев провел 20-ю в сезоне международную гонку. Он десять раз попадал в топ-10 и дважды на подиум. На его счету бронза на этапе КМ в Лахти (10 км, «разделка» классикой) и серебро на молодежном чемпионате мира в Лиллехаммере (20 км, коньковый масс-старт).

Непряева провела 19 гонок. Она пять раз смогла заехать в топ-10, а лучшим результатом стало 4-е место – также на КМ в Лахти, в «разделке» на 10 км классикой.

Ранее сообщалось, что российские лыжники пропустят финал Кубка мира в Лейк-Плэсиде, который пройдет с 20 по 22 марта.