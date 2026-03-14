  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Крянин о 10-м месте Коростелева: «Норвежцы готовятся к марафону Холменколлена намного скрупулезнее. Может, на Савелия накатила усталость или подготовка лыж не та»
17

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин рассказал, что могло повлиять на результат Савелия Коростелева на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Коростелев стал 10-м в марафоне на 50 км свободным стилем. Победил Эйнар Хедегарт, причем норвежцы заняли весь топ-8.

– Не расстраивает ли такой результат? Все‑таки, наверное, многие надеялись, что Савелий сможет побороться за тройку.

– Это один из этапов прохождения. Норвежские лыжники к холменколленскому марафону готовятся намного скрупулезнее. А на Савелия, может, усталость накатила, может, подготовка лыж не та. Норвежцы подготовились намного лучше, потому что они находятся дома.

– Может, Савелий на смене лыж много времени потерял?

– Если восемь норвежцев впереди, то смена лыж особо не повлияет. Может быть, там смазка немножко другая, может, где‑то ошиблись чуть‑чуть. Но это надо с Савелием разговаривать. Он должен пояснить, где проигрыш был. И, конечно, контакт с группой нужен для того, чтобы можно было бороться на финише. А если ты контакт потерял и не можешь его восстановить, это немного сложнее, – сказал Крянин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Сергей Крянин
ФЛГР
logoКубок мира
logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная Норвегии
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Просто это реальный уровень наших лыж. Савелий молодец. Борется как может.
Ответ Евгений - 79
Вот именно уровень лыж. Не путать с лыжниками!
Ответ Евгений - 79
Комментарий удален пользователем
Правильно Степанова сказала: есть лидеры норвежцы и шведки, и есть российские лыжники и лыжницы. Разница очевидна. И не надо вспоминать прошлые годы
Ответ Геннадий Томилин
Геннадий, это первый сезон для Коростелева, и соревноваться с астматиками сейчас не реально, к тому же в первых сезонах Большунов тоже далеко не всегда побеждал, хотя он всегда имел практику, Саве перекрыли кислород ещё в юношеском возрасте, и ждать, что он резко начнёт всех рвать ну не знаю кем надо быть, чтобы так считать
Ответ Владимир Жамьянов
Большунов в свой первый сезон на этапах был высоко и главное: он сразу взял ЧЕТЫРЕ медали ОИ, в т.ч. марафон серебро. Его уровень всегда на высоте.
Норги может за полгода готовяться к этому марафону -сходят в баню , в парикмахерскую, в кирху., а тут бац бац и мымооо,
Ещё вчера в ФЛГР об этом никто и не подозревал даже, праздновали отсутствие Клебо и вешали Коростелеву все медали, вплоть до золота. А вот поди ж ты - «они готовятся!” оказывается🤷‍♂️
А с чего бы ему устать_ бездельник , спринты не бегает
До Большунова Коростелеву как до космоса!
Ответ Kapusta Ol
И Большунов не сразу был в космосе
Ответ Владимир Жамьянов
Да, и не раз!
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
