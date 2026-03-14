Крянин о 10-м месте Коростелева: «Норвежцы готовятся к марафону Холменколлена намного скрупулезнее. Может, на Савелия накатила усталость или подготовка лыж не та»

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин рассказал, что могло повлиять на результат Савелия Коростелева на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Коростелев стал 10-м в марафоне на 50 км свободным стилем. Победил Эйнар Хедегарт, причем норвежцы заняли весь топ-8 .

– Не расстраивает ли такой результат? Все‑таки, наверное, многие надеялись, что Савелий сможет побороться за тройку.

– Это один из этапов прохождения. Норвежские лыжники к холменколленскому марафону готовятся намного скрупулезнее. А на Савелия, может, усталость накатила, может, подготовка лыж не та. Норвежцы подготовились намного лучше, потому что они находятся дома.

– Может, Савелий на смене лыж много времени потерял?

– Если восемь норвежцев впереди, то смена лыж особо не повлияет. Может быть, там смазка немножко другая, может, где‑то ошиблись чуть‑чуть. Но это надо с Савелием разговаривать. Он должен пояснить, где проигрыш был. И, конечно, контакт с группой нужен для того, чтобы можно было бороться на финише. А если ты контакт потерял и не можешь его восстановить, это немного сложнее, – сказал Крянин.