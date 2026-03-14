  Коростелев о 10-м месте в марафоне: «На шестом круге почувствовал – ноги каменные, уже не вытолкнуться. Пытался убежать от толпы, которая шла сзади»
Коростелев о 10-м месте в марафоне: «На шестом круге почувствовал – ноги каменные, уже не вытолкнуться. Пытался убежать от толпы, которая шла сзади»

Российский лыжник Савелий Коростелев поделился ощущениями от марафона в норвежском Холменколлене, где он занял 10-е место.

Победу одержал норвежец Эйнар Хедегарт, первые восемь мест заняли норвежцы. Коростелев финишировал с отставанием 1 минута и 24,2 секунды от победителя.

– Первый марафон в Холменколлене. Каковы ощущения?

– Очень тяжело. Пытался контролировать ситуацию, но на пятом кругу понял, что на шестом будет очень тяжело, ха-ха. Пятый круг еще вытерпел в подъем, а дальше спусковая часть. Вроде было нормально, но уже при переходе на шестой круг почувствовал каменные ноги.

И уже где-то в начале – в середине этого длинного подъема я уже все, я не мог просто вытолкнуться. Перебирал ногами как мог и в конце уже пытался унести ноги от толпы, которая шла сзади, потому что топ-10 явно лучше, чем топ-20.

– Сыграло ли роль то, что норвежец ушел в отрыв и вы начали его догонять?

– Я думаю, что темп бы не изменился, никто бы не играл в кошки-мышки. Симен Крюгер бы так же усиливал темп, Мартин Нюэнгет бы тоже держал его. Так что, думаю, не сильно бы это сыграло.

– То есть сегодня это место по справедливости.

– Думаю, максимально справедливое. Оттерпел, у меня все еще потряхивает ноги – сколько минут прошло после финиша, 20-25. 

– Успел захватить атмосферу Холменколлена или в тумане не было видно?

– Хоть и был туман, но на первой части круга, на подъеме, что-то нереальное происходит. Там народ – реально это праздник, такая атмосфера. Очень нравится, когда люди приходят на соревнования как на праздник и при этом тебя подбадривают.

– То есть ты чувствовал поддержку даже здесь.

– Да-да. Им вообще без разницы, за кого болеть, [праздник] устраивают и все. 

– После финиша ты о чем-то разговаривал с Харальдом Амундсеном.

– Я спросил, как у него по дыханию, как он вообще сбегал, потому что я не видел финиш. Мы с ним и в Лахти разговаривали, когда у него не очень получилась гонка, он говорил, что у него проблемы с дыханием, с которыми он не может разобраться. Вот думаю, что сейчас он будет их решать. Так, чисто перекинулись парой слов, – сказал Коростелев корреспонденту Спортса’’ Марии Александровой. 

Савелий, с хорошим международным сезоном!

Удачи в следующем году, подтягиваем финиш как в спринте, так и вообще последний круг.
Топ-10 много лучше топ-20, а за сезон ниже десятки в дистанционных гонках Савелий практически не опускался. Всегда была интрига, за это спасибо, а в Лахти еще и добыл медаль-праздник. В следующем сезоне ждем медали-норму!
Вообще-то молодец Савелий! При всех трудностях нейтрального атлета он достойно выступил на КМ. Он молод, у него все еще впереди. Талант и воля есть, будет совершенствоваться и международные победы придут. Удачи ему и успеха!
Не хватило сил в конце, но всё равно хороший результат.
Амундсен без сил был после финиша, по сравнению с другими норвежцами.
Савелий молодец, уже вклинивается в когорту и со многими общается
