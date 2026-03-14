Норвежцы заняли первые восемь мест в коньковом масс-старте на 50 км на Кубке мира, Коростелев – 10-й

Норвежские лыжники заняли топ-8 в коньковом масс-старте на 50 км на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Победу одержал Эйнар Хедегарт, вторым финишировал Харальд Амундсен (отставание 0,4 секунды), третьим – Мартин Нюэнгет (1,1)
Четвертое место занял Андреас Фьюрен Рее (1,5 секунды), пятое – Каспер Эрлан (2,1), шестое – Симен Хегстад Крюгер (3,0), седьмое – Ховард Мусебю (4,8), восьмое – Ивер Тильхейм Андерсен (16,8).
Россиянин Савелий Коростелев финишировал 10-м с отставанием 1 минута и 24,2 секунды.
Йоханнес Клэбо не участвовал в марафоне из-за сотрясения мозга, полученного во время падения в спринте в Драммене.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Допустить сильнейших спортсменов из России, например. Не?
Судя по тому, что я в чс у этого господина, этот вариант ему не подойдет:)))