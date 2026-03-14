  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Норвежцы заняли первые восемь мест в коньковом масс-старте на 50 км на Кубке мира, Коростелев – 10-й
84

Норвежцы заняли первые восемь мест в коньковом масс-старте на 50 км на Кубке мира, Коростелев – 10-й

Норвежцы заняли первые восемь мест в масс-старте на 50 км на Кубке мира.

Норвежские лыжники заняли топ-8 в коньковом масс-старте на 50 км на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Победу одержал Эйнар Хедегарт, вторым финишировал Харальд Амундсен (отставание 0,4 секунды), третьим – Мартин Нюэнгет (1,1)

Четвертое место занял Андреас Фьюрен Рее (1,5 секунды), пятое – Каспер Эрлан (2,1), шестое – Симен Хегстад Крюгер (3,0), седьмое – Ховард Мусебю (4,8), восьмое – Ивер Тильхейм Андерсен (16,8).

Россиянин Савелий Коростелев финишировал 10-м с отставанием 1 минута и 24,2 секунды.

Йоханнес Клэбо не участвовал в марафоне из-за сотрясения мозга, полученного во время падения в спринте в Драммене.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoЭйнар Хедегарт
logoХаральд Амундсен
logoсборная России (лыжные гонки)
logoМартин Левстрем Нюэнгет
марафон
logoСимен Хегстад Крюгер
logoАндреас Фьюрен Рее
logoКубок мира
logoХовард Мусебю
logoлыжные гонки
logoСавелий Коростелев
logoИвер Тильхейм Андерсен
84 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Неужели это интересно для зрителей?Кроме норвежцев?
Ответ Сергей Круг
Неужели это интересно для зрителей?Кроме норвежцев?
Нет, конечно. Убогий вид спорта. Что-то вроде бенди
Ответ Сергей Круг
Неужели это интересно для зрителей?Кроме норвежцев?
Потрясающе интересно - новая свверхзвезда лыжных гонок окончательно зажглась - Эйнар Хедегарт!🍾
Парад астматиков
Ответ gninnur esrever*
Парад астматиков
Парад не заметил потери Клэбо
Ответ gninnur esrever*
Парад астматиков
Комментарий скрыт
Да уж,Коростылёв 😂И его кто. Там у нас сравнивает с Большуновым.Даже не факт какое место,а какое отставание.Норвежцы сделали всё ,чтобы единственный лыжник,кто реально мог позариться на их гегемонию Большунов,который в одиночку по 5 норвежцев разматывал .и они ничего сделать не могли.А главное наступали его лучшие годы в лыжах
Ответ Andry 72
Да уж,Коростылёв 😂И его кто. Там у нас сравнивает с Большуновым.Даже не факт какое место,а какое отставание.Норвежцы сделали всё ,чтобы единственный лыжник,кто реально мог позариться на их гегемонию Большунов,который в одиночку по 5 норвежцев разматывал .и они ничего сделать не могли.А главное наступали его лучшие годы в лыжах
Коростелеву пока до Спицова далеко, какой Большунов
Ответ Andry 72
Да уж,Коростылёв 😂И его кто. Там у нас сравнивает с Большуновым.Даже не факт какое место,а какое отставание.Норвежцы сделали всё ,чтобы единственный лыжник,кто реально мог позариться на их гегемонию Большунов,который в одиночку по 5 норвежцев разматывал .и они ничего сделать не могли.А главное наступали его лучшие годы в лыжах
Вы смешные болельщики отвратительного человека
Сегодня полнейший декласс - в удачный день между 8 и 9 местом можно было бы еще несколько норвежцев впихнуть...
чемпионат Норвегии и любителей со всего мира
Мне вот интересно, хочу даже спросить у тех кто пишет про норвежских астматиков, вы хоть сами лыжным спортом занимаетесь? Хотя бы 10 ку можете пробежать на лыжах, ну или ногами? Или так - диванный спецназ?
Открытый чемпионат Норвегии с небольшим вкраплением индивидульно-нейтральных атлетов
Пора признать лыжные гонки видом спорта популярным только в одной стране мира, и исключить их, на этом основании, из программы Олимпийских Игр. )))
Ответ Timur_A
Пора признать лыжные гонки видом спорта популярным только в одной стране мира, и исключить их, на этом основании, из программы Олимпийских Игр. )))
Если из зимних ОИ исключить лыжи, тогда, в принципе, можно и зимние ОИ вообще закрывать) Системообразующий зимний вид.
Ответ tallmuch
Если из зимних ОИ исключить лыжи, тогда, в принципе, можно и зимние ОИ вообще закрывать) Системообразующий зимний вид.
Я бы поспорил насчет коньков. Там больше медалей
А что можно сделать? Предложить Коростелеву больше тренироваться?
___________
Допустить сильнейших спортсменов из России, например. Не?
Судя по тому, что я в чс у этого господина, этот вариант ему не подойдет:)))
Ответ murzzzzzilka
А что можно сделать? Предложить Коростелеву больше тренироваться? ___________ Допустить сильнейших спортсменов из России, например. Не? Судя по тому, что я в чс у этого господина, этот вариант ему не подойдет:)))
Коростелев и так сильнейший...скоро приедет на финал КР и будет унижать меньшуна без смс и регистрации
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Рекомендуем