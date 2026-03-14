  Голубков о 6-м месте в эстафете: «Показали себя с гордо поднятой головой, боролись до последнего. Я вообще не расстроился»
Голубков о 6-м месте в эстафете: «Показали себя с гордо поднятой головой, боролись до последнего. Я вообще не расстроился»

Российский паралыжник Иван Голубков прокомментировал выступление в смешанной эстафете на Паралимпиаде-2026, где он вместе с Анастасией Багиян занял 6-е место.

Гонка проходила в Тезеро. Багиян и Голубков уступили 1 минуту 16 секунд победителям из США. Второе место заняли украинцы (+12,5), третье – китайцы (+32,3).

В смешанной эстафете Россия была представлена двумя спортсменами из-за ограниченной заявки на Игры. В составах остальных команд было по четыре человека.

«Молодцы, что вышли на эстафету. Хотя изначально расклад был не в нашу пользу. Пошли и показали себя с гордо поднятой головой, мы боролись до последнего. Я вообще не расстроился.

Спорт всегда должен быть вне политики. Он должен объединять все страны мира. Все молодцы.

Немец от нас вроде недалеко ушел, украинец шел рядом, но он ведь свеженький был на втором круге, была замена. И то у меня были небольшие отставания, а у Насти со второго ее этапа уже побежали мужики. Она – молодец. Я горд за нее, что она справилась и показала что могла», – сказал Голубков. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Анастасия Багиян
Иван Голубков
