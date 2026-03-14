Российские лыжники Багиян и Голубков заняли 6-е место в эстафете на Паралимпиаде

Российские лыжники Анастасия Багиян и Иван Голубков заняли шестое место в смешанной эстафете на Паралимпийских играх в Италии.

Гонка проходила в Тезеро. Багиян и Голубков уступили 1 минуту 16 секунд победителям из США. Второе место заняли украинцы (+12,5), третье – китайцы (+32,3).

В смешанной эстафете Россия была представлена двумя спортсменами из-за ограниченной заявки на Игры. В составах команд-призеров было по четыре человека.

Багиян выступает в классе спортсменов с нарушениями зрения, вместе с ведущим Сергеем Синякиным. Голубков соревнуется в классе атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ранее Багиян и Голубков завоевали золото Паралимпиады-2026 в личных гонках на 10 км, а Багиян также выиграла спринт.

«Наши победы – это Настин результат. А я всего лишь «глаза». Он – гид паралимпийской чемпионки