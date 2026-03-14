3

Российские лыжники Багиян и Голубков заняли 6-е место в эстафете на Паралимпиаде

Российские лыжники Анастасия Багиян и Иван Голубков заняли шестое место в смешанной эстафете на Паралимпийских играх в Италии.

Гонка проходила в Тезеро. Багиян и Голубков уступили 1 минуту 16 секунд победителям из США. Второе место заняли украинцы (+12,5), третье – китайцы (+32,3).

В смешанной эстафете Россия была представлена двумя спортсменами из-за ограниченной заявки на Игры. В составах команд-призеров было по четыре человека.

Багиян выступает в классе спортсменов с нарушениями зрения, вместе с ведущим Сергеем Синякиным. Голубков соревнуется в классе атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ранее Багиян и Голубков завоевали золото Паралимпиады-2026 в личных гонках на 10 км, а Багиян также выиграла спринт.

«Наши победы – это Настин результат. А я всего лишь «глаза». Он – гид паралимпийской чемпионки

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Анастасия Багиян
Иван Голубков
А Сергей ведь говорил в интервью, что не побегут эстафету?.. Вот его слова: "Нет, только одна, эстафету мы не побежим. Там нужно было бы стартовать вдвоем с Ваней Голубковым, и Насте бежать последний этап с мужчинами. Шансов занять хотя бы третье место – процентов пять, не больше. А Насте на следующий день еще стартовать в гонке на 20 км. Это классно звучит, конечно: стартовать вдвоем против четверых, Настя против мужиков, бежим за страну, всем все докажем... Но на практике нереально, особенно учитывая, что нужно будет еще переодевать транспондер и менять номер. Нужно все-таки правильно расставлять приоритеты".
Решили все-таки участвовать? Или их настоятельно попросили? В любом случае, крутой результат в данных обстоятельствах, равнозначный подиуму!
Я думаю, попросили сверху. Самим спортсменам участвовать в этой авантюре никакого смысла не было
Вот тоже так думаю.
Надеюсь, это не повлияет на завтрашнюю готовность к стартам Насти и Ивана.
