Сергей Волков: «Большунов не помешал бы Клэбо взять шесть золотых медалей на Олимпиаде. Он сейчас не в такой форме»

Волков: Большунов не помешал бы Клэбо взять все медали на Олимпиаде.

Лыжник Сергей Волков считает, что если бы Александра Большунова допустили к Олимпиаде-2026, он не помешал бы норвежцу Йоханнесу Клэбо выиграть золото во всех гонках.

– Вам не кажутся странными заявления о том, что, если бы Большунов поехал, он помешал бы Клэбо взять шесть золотых медалей из шести?

– Мое мнение – не помешал бы. Если честно, когда он приехал в Южно-Сахалинск, я видел, как он тренировался перед гонками, как пробежал классику, как в целом выглядел в начале чемпионата. И я подумал: наверное, он не сгоряча сказал про Олимпиаду , значит, он действительно чувствует, что мог бы бороться за медаль.

Но потом, когда я посмотрел, как он провел скиатлон, какое место занял, как складывались другие гонки, стало понятно, что он сейчас все-таки не в такой форме, чтобы говорить о борьбе на том уровне, как это звучало. При этом нельзя сказать, что он плох, – сказал Волков.

