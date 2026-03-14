  Сергей Волков: «Большунов не помешал бы Клэбо взять шесть золотых медалей на Олимпиаде. Он сейчас не в такой форме»
Сергей Волков: «Большунов не помешал бы Клэбо взять шесть золотых медалей на Олимпиаде. Он сейчас не в такой форме»

Лыжник Сергей Волков считает, что если бы Александра Большунова допустили к Олимпиаде-2026, он не помешал бы норвежцу Йоханнесу Клэбо выиграть золото во всех гонках. 

– Вам не кажутся странными заявления о том, что, если бы Большунов поехал, он помешал бы Клэбо взять шесть золотых медалей из шести?

– Мое мнение – не помешал бы. Если честно, когда он приехал в Южно-Сахалинск, я видел, как он тренировался перед гонками, как пробежал классику, как в целом выглядел в начале чемпионата. И я подумал: наверное, он не сгоряча сказал про Олимпиаду, значит, он действительно чувствует, что мог бы бороться за медаль.

Но потом, когда я посмотрел, как он провел скиатлон, какое место занял, как складывались другие гонки, стало понятно, что он сейчас все-таки не в такой форме, чтобы говорить о борьбе на том уровне, как это звучало. При этом нельзя сказать, что он плох, – сказал Волков. 

«Саша, мы стали сильнее, а ты бегаешь по старым правилам». Большунов проиграл на ЧР и получил от Степановой

Колесо Клэбо. Норвежец вваливает в гору бегом – и никто ничего не может с этим сделать

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Это уже реально похоже на какую-то манию, человеку больше делать нечего, кроме как интервью про Большунова и Клебо каждый день раздавать?
И признаюсь честно, меня уже напрягает, что журналисты всерьёз интересуются "экспертным" мнением у лыжника, который по сути туристом съездил на Чемпионат России, не показав на нём абсолютно ничего (Волков вообще где-то кроме скиатлона выступил?)
Ладно бы говорил, что-то путное, несёт бред какой-то. То есть выступление Большунова в разделке его впечатлило, а в марафоне, где он где-то за круг всем минуту привёз, не впечатлило, при том, что он этот же марафон сам комментировал.
Ответ limitforever
Согласен. Волков какой-то идиот. Конечно, если бы его за минуту до начала Игр допустили, так бы и было.
А вот если бы допустили хотя бы за год, да и команду вместе с ним, был бы совершенно другой результат
Ответ armmaster
Ну почему идиот? вполне себе "умненьким" себя считает. Думает, что если он будет себя вести(и говорить) как надо(что надо) тогда его "на западе" вознаградят. Возьмут к себе на покатушки - хоть туристом.
К сожалению этот дух "айлавамериканизма"(возьмите меня к себе хоть чучелком) конца СССР и 90-х годов окончательно не выветрился.
И, кстати, нельзя сказать, что его чаяния не обоснованы. Возможно мы вскоре увидим "сбежавшего" Волкова, который с удовольствием будет рассказывать, как его унижали в тоталитарной рос-сборной, репрессировала ужасная бапка-Вяльбе и как свободно ему дышится на демократическом "западе".))
Да поняли мы уже, поняли. Сергей, займись уже делом. Хватит комментировать действия двух уже состоявшихся лыжников. Будет Большунов, не будет на КМ, завоюет еще что-то или не завоюет - у спортсмена карьера проведена на высочайшем уровне. И он говорит, что нужно менять тренировочный план. Клебо все выиграл - тоже не почивает на лаврах. А у наших «вьюношей» только бла-бла-бла.
он случайно не маньяк помешался на Большунове
ХАЙПОЖОР ВОЛКОВ..... ......однако...........
журналисты хайпуют, знают, что на вопросах о Болле можно увеличить охваты. а этот и рад заливаться соловьём. Лучше бы на трассе себя показывал.
Как же много волкова стало в интервью. Он еще и тупой совсем
Закройте уже рот этому брошенному Непряевой слюнтяю🤨… надоел свои «если б да кабы»… Обыграл бы или нет знает ТОЛЬКО Большунов и никто больше… Волков неудели не понимает как смешно и глупо выглядит со своим «шавканьем» на «слона»?! Ей Богу, Сергей…не Александр у тебя девушку увел, расслабься… иди потренируйся и порадуй нас болельщиков на лыжне, с не с микрофоном… Это явно не твое
Дааа мальчик точно поехавши крышкой
Кто у него интервью берёт, прям неприкрытая зависть к Большунову?
А кто этот волков, что он в своей жизни выиграл. Почему нам надо знать мнение очередного ноунейма? Это какой-то родственник мужа Степановой, или его сын?
В прошлом году Большунов был готов и Клебо на ЧМ столько бы не выиграл . А в этом Большунов не готов потому , что зачем ломаться если знаешь , что на Олимпиаду не пустят . И кто такой Волков , что он выиграл ?!
У Волкова нездоровая фиксация на Большунове или мне кажется? Займитесь тренировками а не балобольством… а то все решат что вы-неудачник, которого девушка бросила и на КМ не пустили и это ваше главное достижение в жизни 😁
