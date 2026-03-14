Сергей Волков: «Большунов не помешал бы Клэбо взять шесть золотых медалей на Олимпиаде. Он сейчас не в такой форме»
Лыжник Сергей Волков считает, что если бы Александра Большунова допустили к Олимпиаде-2026, он не помешал бы норвежцу Йоханнесу Клэбо выиграть золото во всех гонках.
– Вам не кажутся странными заявления о том, что, если бы Большунов поехал, он помешал бы Клэбо взять шесть золотых медалей из шести?
– Мое мнение – не помешал бы. Если честно, когда он приехал в Южно-Сахалинск, я видел, как он тренировался перед гонками, как пробежал классику, как в целом выглядел в начале чемпионата. И я подумал: наверное, он не сгоряча сказал про Олимпиаду, значит, он действительно чувствует, что мог бы бороться за медаль.
Но потом, когда я посмотрел, как он провел скиатлон, какое место занял, как складывались другие гонки, стало понятно, что он сейчас все-таки не в такой форме, чтобы говорить о борьбе на том уровне, как это звучало. При этом нельзя сказать, что он плох, – сказал Волков.
И признаюсь честно, меня уже напрягает, что журналисты всерьёз интересуются "экспертным" мнением у лыжника, который по сути туристом съездил на Чемпионат России, не показав на нём абсолютно ничего (Волков вообще где-то кроме скиатлона выступил?)
Ладно бы говорил, что-то путное, несёт бред какой-то. То есть выступление Большунова в разделке его впечатлило, а в марафоне, где он где-то за круг всем минуту привёз, не впечатлило, при том, что он этот же марафон сам комментировал.
А вот если бы допустили хотя бы за год, да и команду вместе с ним, был бы совершенно другой результат
К сожалению этот дух "айлавамериканизма"(возьмите меня к себе хоть чучелком) конца СССР и 90-х годов окончательно не выветрился.
И, кстати, нельзя сказать, что его чаяния не обоснованы. Возможно мы вскоре увидим "сбежавшего" Волкова, который с удовольствием будет рассказывать, как его унижали в тоталитарной рос-сборной, репрессировала ужасная бапка-Вяльбе и как свободно ему дышится на демократическом "западе".))