Олимпийский призер Филиппов: «Есть планы зайти на Эверест без кислорода. И обязательно съехать на лыжах»

Олимпийский призер Филиппов планирует съехать на лыжах с вершины Эвереста.

Серебряный призер Олимпийских игр в ски-альпинизме россиянин Никита Филиппов заявил, что хочет съехать на лыжах с Эвереста.

«Хоть Эверест – попсовый, но все равно это самая высшая точка мира. И хочется на ней побывать. Есть планы зайти туда без кислорода, может быть, даже рекорд поставить. И обязательно съехать на лыжах с Эвереста и К2», – рассказал Филиппов.

Высота Эвереста составляет 8848 м. Второй по высоте горной вершиной является K2 – 8611 м.

В 2025 году поляк Анджей Баргель смог зайти на Эверест и без дополнительного кислорода и спуститься вниз на лыжах.

