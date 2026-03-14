❄️ Лыжи. Кубок мира. Коростелев стал 10-м в коньковом марафоне на 50 км, Хедегарт победил, норвежцы заняли топ-8
Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт выиграл марафон на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Осло. Россиянин Савелий Коростелев занял 10-е место.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
9-й этап
Осло, Норвегия
Мужчины
50 км, масс-старт, свободный стиль
1. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 1:51.38,2
2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 0,4
3. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) – 1,1
4. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 1,5
5. Каспер Андерссон Эрланд (Норвегия) – 2,1
6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 3,0
7. Ховард Мусебю (Норвегия) – 4,8
8. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 16,8
9. Виктор Ловера (Франция) – 48,1
10. Савелий Коростелев (Россия) – 1.24,2
11. Каспер Квам Гриндхаген (Норвегия) – 1.51,2
12. Симон Йельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 1.52,6
13. Лео Юханссон (Швеция) – 1.52,9
14. Мартино Каролло (Италия) – 1.53,2
15. Михал Новак (Чехия) – 1.53,2...
24. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 2.38,8
32. Федерико Пеллегрино (Италия) – 4.20,1
51. Матис Делож (Франция) – 7.42,5