❄️ Лыжи. Кубок мира. Коростелев стал 10-м в коньковом марафоне на 50 км, Хедегарт победил, норвежцы заняли топ-8

Коростелев стал 10-м в лыжном марафоне на этапе Кубка мира, победил Хедегарт.

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт выиграл марафон на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Осло. Россиянин Савелий Коростелев занял 10-е место. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 9-й этап Осло, Норвегия Мужчины 50 км, масс-старт, свободный стиль 1. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 1:51.38,2 2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 0,4 3. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) – 1,1 4. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 1,5 5. Каспер Андерссон Эрланд (Норвегия) – 2,1 6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 3,0 7. Ховард Мусебю (Норвегия) – 4,8 8. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 16,8 9. Виктор Ловера (Франция) – 48,1 10. Савелий Коростелев (Россия) – 1.24,2 11. Каспер Квам Гриндхаген (Норвегия) – 1.51,2 12. Симон Йельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 1.52,6 13. Лео Юханссон (Швеция) – 1.52,9 14. Мартино Каролло (Италия) – 1.53,2 15. Михал Новак (Чехия) – 1.53,2... 24. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 2.38,8 32. Федерико Пеллегрино (Италия) – 4.20,1 51. Матис Делож (Франция) – 7.42,5