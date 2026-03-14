  • ❄️ Лыжи. Кубок мира. Коростелев стал 10-м в коньковом марафоне на 50 км, Хедегарт победил, норвежцы заняли топ-8
❄️ Лыжи. Кубок мира. Коростелев стал 10-м в коньковом марафоне на 50 км, Хедегарт победил, норвежцы заняли топ-8

Коростелев стал 10-м в лыжном марафоне на этапе Кубка мира, победил Хедегарт.

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт выиграл марафон на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Осло. Россиянин Савелий Коростелев занял 10-е место.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

9-й этап

Осло, Норвегия

Мужчины

50 км, масс-старт, свободный стиль

1. Эйнар Хедегарт (Норвегия) – 1:51.38,2

2. Харальд Амундсен (Норвегия) – 0,4

3. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) – 1,1

4. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) – 1,5

5. Каспер Андерссон Эрланд (Норвегия) – 2,1

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 3,0

7. Ховард Мусебю (Норвегия) – 4,8

8. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия) – 16,8

9. Виктор Ловера (Франция) – 48,1

10. Савелий Коростелев (Россия) – 1.24,2

11. Каспер Квам Гриндхаген (Норвегия) – 1.51,2

12. Симон Йельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 1.52,6

13. Лео Юханссон (Швеция) – 1.52,9

14. Мартино Каролло (Италия) – 1.53,2

15. Михал Новак (Чехия) – 1.53,2...

24. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 2.38,8

32. Федерико Пеллегрино (Италия) – 4.20,1

51. Матис Делож (Франция) – 7.42,5

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
у норвежской гидры вместо одной главной головы тут же выросло 8 новых
Самсона на них нет, тьфу, Сан Саныча
Та единственная гонка, где Непряева могла реально в лыжах Клэбо пробежать. Но не судьба...
🤣🤣🤣
Хэдегарт красавчик, и не отсиживался, когда догоняли, и финиш мощный
Я не знаю, чем руководствовались в ФИС, замутив это, но уже давно сложилось чувство, что руководители ФИС полные кретины. В итоге ни рыба, ни мясо получается. Напоминает поговорку про двух зайцев
Экономия, видать организация двух отдельных гонок тут дороже, чем окупаемость
Если тупо сэкономить, то получается еще хуже, наверное. По картинке просто ужасно. В чем проблема экран разделить и показывать обе гонки, а не бегать туда-сюда?
Показ колхозный, как и ожидалось. Орги бы еще спринт посередине дистанции впихнули, экономить телевизионное время так экономить на все 100%
Мужик из Лихтенштейна попал в рай
Саве удачи завтра! Она точно не будет лишней!
Комментарий скрыт
Вам тоже
В таком тумане Непряева не то, что лыжи чужие наденет, она вообще в трёх соснах леса Осло потеряется
Как несчастная Штадлобер в марафоне в 2018 году
в очередной раз (вспомним, уравнивание дистанций у мужчин и женщин) убеждаюсь, что во главе ФИС неадекваты
Браво Хедегарт. Хочется что-то добавить, да просто нечего
