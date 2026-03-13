Клэбо о падении в спринте в Драммене: «Возьму несколько дней отдыха от тренировок и интернета. У меня только одна голова, ее надо беречь»

Клэбо о самочувствии после падения: у меня только одна голова, ее надо беречь.

11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо рассказал о своем самочувствии после падения в спринте на этапе Кубка мира в Драммене.

Норвежский лыжник упал и ударился головой во время гонки, позже у него диагностировали легкое сотрясение мозга. Спортсмен пропустит марафон в Холменколлене, который пройдет 14 марта.

«Вчера я упал и довольно сильно ударился головой, но, к счастью, все в порядке. В итоге получил сотрясение мозга, так что я возьму несколько дней отдыха от тренировок и интернета, чтобы восстановление прошло должным образом. У меня только одна голова, поэтому ее надо беречь», – написал Клэбо.

