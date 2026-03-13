  • Клэбо о падении в спринте в Драммене: «Возьму несколько дней отдыха от тренировок и интернета. У меня только одна голова, ее надо беречь»
Клэбо о падении в спринте в Драммене: «Возьму несколько дней отдыха от тренировок и интернета. У меня только одна голова, ее надо беречь»

Клэбо о самочувствии после падения: у меня только одна голова, ее надо беречь.

11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо рассказал о своем самочувствии после падения в спринте на этапе Кубка мира в Драммене.

Норвежский лыжник упал и ударился головой во время гонки, позже у него диагностировали легкое сотрясение мозга. Спортсмен пропустит марафон в Холменколлене, который пройдет 14 марта.

«Вчера я упал и довольно сильно ударился головой, но, к счастью, все в порядке. В итоге получил сотрясение мозга, так что я возьму несколько дней отдыха от тренировок и интернета, чтобы восстановление прошло должным образом. У меня только одна голова, поэтому ее надо беречь», – написал Клэбо.

Ох, Клэбо снесли на трассе в спринте! Он сильно ударился головой

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Йоханнеса Клэбо
Береги руку, Сеня! Тьфу ты! Голову - Йося!!!
Все правильно,голову надо беречь,в нее надо есть!)Здоровья.
Красавчег👌
"Все в порядке, получил сотрясение мозга, отдохну немного" А Клэбо хорош)
без всяких хвастливых заявлений родниной и прочих как они во имя своей страны мужественно с травмами головы после падений об лед продолжали сражаться .
Совершенно секретно. Полковник ГРУ Борис Иванович Огнев (оперативный псевдоним Бен Огден) с риском для жизни и здоровья выполнил задачу в стане врага по устранению главного соперника главного кремлевского лыжника и будет представлен к правительственной награде.
Ответ Rygeek
а не проще было устроиться оператором вах машины и узнать секрет лыжной скипидарной мази? и фарм шпионаж никто не отменял, но наши не ищут лёгких путей. интеллектуально не могут, всё больше тушкой работают. под ноги бросился наперерез. Только прокол вышел и представлен к награде не будет, ибо просчитались и забыли поставить Савелия в заявку на спринт. Полная задача звучала так: с риском для жизни и здоровья подрезал первую четвёрку лидеров спринта и после их устранения, из за спины падающих соперников , весь в белом, выруливает наш, идущий фирменным стилем четвёртым или пятым и уверенно едет далее к победе
Ответ Кура - Лисица
Вы слишком оптимистичны в своих рассуждениях. Поставить Коростелева в финальный забег вместе с Клэбо, минуя квалу, четвертьфиналы и полуфиналы? Но, Шерлок, черт возьми, как?
Кроме того, под главным кремлевским лыжником я вовсе не Коростелева имел ввиду. Поменьше читайте дурацкие бредни Салтведта, а лучше следите за сводками о "королевском" здоровье. Операция проводилась на перспективу, понимать надо.
Вот он шанс для Большунова
давай величайший Йо поправляйся. без тебя конечно старт сегодня не будет полноценным
До ноября Клебо на лыжне не увидим, по крайней мере в гонках КМ. В США возможно туристом съездит за глобусами и на различные интервью у тамошних крупных новостных агентств. Сильно он их заинтересовал после ОИ.
Короткий ролик с забеганием в подъём во время олимпийского спринта десятки миллионов просмотров собрал. Только у бродкастера в Х-аккаунте за сутки 13 миллионов набралось.
"NBC Olympics posted a video of the uphill sprint on social media. The post has had some 13 million views and 3,000 shares, while bringing out wit and admiration alike from the internet."

https://www.nbcolympics.com/news/johannes-hoesflot-klaebos-stunning-uphill-sprint-goes-viral
Ответ Йенс Мустерманн
Поедет он в США
Это всего лёгкое сотрясение...симптомов никаких нет
Просто перестраховка на пару дней
Ответ Andrei Andreev
Более чем уверен, что Клебо не будет стартовать до нового сезона, если только в каких-то коммерческих гонках по приглашению прогуляться лёгким темпом.
Он в 2021-2022 ковид перед Драмменом подхватил, везя второму месту в спринтерском зачёте 210 очков, а для гарантированной победы необходимо было набрать ещё 20, то есть заехать в одном из двух оставшихся спринтов 13, без учёта потенциальных бонусных очков за квалификации. Но он не стал даже пытаться, хотя мог выйти в Фалуне через 10 дней после Драммена, и Жув в итоге выиграл тот МХГ. Вроде как ковид он легко перенёс, на ногах, но сезон завершил досрочно. Сейчас плюс-минус ситуация не сильно отличается, если рассматривать через призму проблемы со здоровьем, даже в плане улова наград и рекордов намного лучше, чем тогда, так что лично мне видится, что он завершил соревновательный сезон. Объявят в понедельник-вторник об этом, опубликовав состав на этап без его фамилии в нём.
Материалы по теме
У Клэбо сотрясение мозга после падения в спринте в Драммене. Он пропустит марафон в Холменколлене
вчера, 09:25
Огден о падении в спринте: «Трасса ледяная, я просто потерял равновесие и упал. Надеюсь, Клэбо меня ни в чем не винит»
12 марта, 19:01
Йоханнес Клэбо упал, ударился головой и не смог финишировать в спринте на Кубке мира в Драммене
12 марта, 16:51Фото
Рекомендуем
Главные новости
Бородавко о возвращении российских лыжников на Кубок мира: «Многие спортсмены будут показывать высокие результаты после определенной адаптации»
сегодня, 18:06
Ворончихина и Голубков будут знаменосцами сборной России на закрытии Паралимпиады
сегодня, 16:07
Российская сноубордистка Травиничева выиграла параллельный слалом на Кубке Европы в Италии
сегодня, 15:16
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, США – 2-е, Россия – 5-я с пятью золотыми наградами
сегодня, 15:00
Каминский о марафоне Холменколлена: «Ардашев и Большунов могли бы побороться за что-то серьезное. Те, кто сейчас стартовал, изначально слабее тех, кто мог бы представлять Россию»
сегодня, 14:34
Горные лыжи. Кубок мира. Шайб победила в гигантском слаломе, Молтцан – 2-я, Робинсон – 3-я
сегодня, 14:26
Ворончихина о второй победе на Паралимпиаде: «Это вообще шок. Сегодня у меня не такие эмоции, как с первым золотом»
сегодня, 14:21
Непряева о марафоне Холменколлена: «Думала, главное – доехать, не упасть где-нибудь в обморок. В России такие гонки бегать легче»
сегодня, 13:41
Эйнар Хедегарт: «Победа в марафоне Холменколлена ощущается более значимой, чем на Олимпиаде»
сегодня, 12:54
🥇 Российская горнолыжница Ворончихина победила в слаломе на Паралимпиаде-2026. Это ее второе золото
сегодня, 12:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
сегодня, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
сегодня, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
сегодня, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
Рекомендуем