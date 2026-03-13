Клэбо о падении в спринте в Драммене: «Возьму несколько дней отдыха от тренировок и интернета. У меня только одна голова, ее надо беречь»
11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо рассказал о своем самочувствии после падения в спринте на этапе Кубка мира в Драммене.
Норвежский лыжник упал и ударился головой во время гонки, позже у него диагностировали легкое сотрясение мозга. Спортсмен пропустит марафон в Холменколлене, который пройдет 14 марта.
«Вчера я упал и довольно сильно ударился головой, но, к счастью, все в порядке. В итоге получил сотрясение мозга, так что я возьму несколько дней отдыха от тренировок и интернета, чтобы восстановление прошло должным образом. У меня только одна голова, поэтому ее надо беречь», – написал Клэбо.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Йоханнеса Клэбо
Кроме того, под главным кремлевским лыжником я вовсе не Коростелева имел ввиду. Поменьше читайте дурацкие бредни Салтведта, а лучше следите за сводками о "королевском" здоровье. Операция проводилась на перспективу, понимать надо.
Короткий ролик с забеганием в подъём во время олимпийского спринта десятки миллионов просмотров собрал. Только у бродкастера в Х-аккаунте за сутки 13 миллионов набралось.
"NBC Olympics posted a video of the uphill sprint on social media. The post has had some 13 million views and 3,000 shares, while bringing out wit and admiration alike from the internet."
Это всего лёгкое сотрясение...симптомов никаких нет
Просто перестраховка на пару дней
Он в 2021-2022 ковид перед Драмменом подхватил, везя второму месту в спринтерском зачёте 210 очков, а для гарантированной победы необходимо было набрать ещё 20, то есть заехать в одном из двух оставшихся спринтов 13, без учёта потенциальных бонусных очков за квалификации. Но он не стал даже пытаться, хотя мог выйти в Фалуне через 10 дней после Драммена, и Жув в итоге выиграл тот МХГ. Вроде как ковид он легко перенёс, на ногах, но сезон завершил досрочно. Сейчас плюс-минус ситуация не сильно отличается, если рассматривать через призму проблемы со здоровьем, даже в плане улова наград и рекордов намного лучше, чем тогда, так что лично мне видится, что он завершил соревновательный сезон. Объявят в понедельник-вторник об этом, опубликовав состав на этап без его фамилии в нём.