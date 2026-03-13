  Ведущий лыжницы Багиян: «Она удивительно трудолюбивая, волевая, при этом скромная девчонка. Всегда, что бы я ни просил, Настя выполняла»
Ведущий лыжницы Багиян: «Она удивительно трудолюбивая, волевая, при этом скромная девчонка. Всегда, что бы я ни просил, Настя выполняла»

Сергей Синякин, ведущий спортсмен лыжницы Анастасии Багиян, рассказал о работе со спортсменкой.

Багиян выиграла два золото на Паралимпиаде в Италии – в спринте и гонке на 10 км. 

– Она удивительно трудолюбивая, волевая, при этом скромная девчонка. Я парень импульсивный, эмоциональный, но у нас по тренировкам не было никаких сложностей. Всегда, что бы я ни просил, Настя выполняла. Хотя в работе могу быть жестким, требовательным, послаблений не даю. Отношусь к ней как к спортсмену, а не как к хрупкой девочке.

Наш результат – это Настин результат, ее победа. А я всего лишь, грубо говоря, ее «глаза», которые помогают.

– Как начинались ваши тренировки? 

– Это был первый год ковидного карантина. Моя секция перешла на дистанционные занятия, а у Насти тетя жила как раз недалеко от моего дома. И мы на лето поселили ее там. С этого момента каждый день я ее забирал, и мы шли тренироваться. Кроссы, ОФП – классическая летняя подготовка лыжника. 

Потом наступила зима, у меня возобновились тренировки с обычными детьми. Между ними я успевал забрать Настю с другого конца города от родителей, потренироваться с ней на лыжной базе, вернуть и потом еще отработать вечернюю тренировку в секции. В таком графике мы с ней прожили года полтора, пока не попали в сборную. 

– Как вам удалось настолько быстро с нуля довести Настю до лидерства сначала в России, а потом и в мире? За пару лет не каждый в принципе освоит коньковый ход, а она уже стала побеждать. 

– Ну, давайте все же не сравнивать с видящими спортсменами, у незрячих конкуренция ниже, это факт. Таких спортсменов не очень много, и нужно вложить огромное количество сил и времени, чтобы они начали двигаться на лыжах технически грамотно. Если это получилось, вероятность, что он будет успешен, уже высокая.

– Как технически вы преодолеваете дистанцию, как помогаете Насте?

– За годы мы выработали определенные фишки, которые понятны только нам. Как проходить повороты, как на спусковой части вовремя взять за палку, когда ее отпускать, чтобы подхватить скорость...

У меня микрофон, на поясе колонка, и основное ведение я осуществляю голосом. Это либо подсказки, либо громкое дыхание в микрофон, чтобы она меня все время слышала. На каждый вдох должен быть какой-то звук, иначе опасно. 

На спусках она берет меня за палку, и мы едем в жесткой сцепке. Но в этот момент по правилам я не могу совершать движений, чтобы не помогать ей, не тащить в буквальном смысле.

– Мужчина-лидер – это типично для паралимпийского спорта, или есть девушки, которые выступают в паре с девушками?

– В России принято, что девочки бегают с парнями. На Паралимпиаде я видел два или три случая, где девчонки бегают вместе. Но это не с тотально слепыми, там другая степень поражения. 

Суть в том, что допустим, мы летим на сбор. С собой два больших чехла с лыжами, четыре сумки, плюс еще Настю вести... Нужна мужская сила.  

– Вы помогаете Насте не только на трассе, но и в обычной жизни, в той же олимпийской деревне, например?  

– Естественно. В более легких категориях ребята что-то видят и в целом могут даже самостоятельно тренироваться. А в нашем случае мы везде вместе. В деревне встречаемся у ее комнаты, там буквально метров десять дойти, она знает куда. В столовой, конечно, накладываю ей покушать. А как иначе? – сказал Синякин.

«Наши победы – это Настин результат. А я всего лишь «глаза». Он – гид паралимпийской чемпионки

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoпаралимпийская сборная России жен
logoлыжные гонки
logoПаралимпийские игры
Анастасия Багиян
памятник таким людям. колоссальное уважение и низкий поклон
