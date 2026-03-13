  Бугаев об отношении со стороны иностранных спортсменов: «Многие за меня радуются, поддерживают. Здесь очень приятная атмосфера»
Бугаев об отношении со стороны иностранных спортсменов: «Многие за меня радуются, поддерживают. Здесь очень приятная атмосфера»

Российский горнолыжник Алексей Бугаев высказался о бронзе в гигантском слаломе на Паралимпиаде в Италии.

– Сюрпризы начались со вчерашнего вечера, когда мне вручили последний номер в первой попытке. Хотя я должен был стартовать в первой семерке. Но в январе я не смог принять участие в этапе Кубка мира, и мне не разморозили очки. Сейчас тепло, много ребят едет, поэтому стартовать дальним намного сложнее.

Первые трое ворот я атаковал на максимум в первой попытке. Но в четвертых (воротах) чуть не сошел. Это меня отрезвило, я поехал осторожнее. Третье место после первой попытки неплохо, но я хотел большего. Хотел показать лучший заезд, но не удалось. Что‑то помешало.

Смешанные чувства. Я рад, что есть уже две медали. Но это не золото. Пока этого нет, я не буду полностью удовлетворен. У меня тут еще один старт будет. Я очень хочу его взять.

Хотел бы сказать спасибо моей команде, тренерам. Александр Назаров, Пинаев Евгений и Александр (братья). Их труд не все видят, но он очень ценен. Медаль посвящаю русским людям, русскому народу. Мы через все пройдем, со всем справимся! Меня столько людей поддерживает! Мы, русские люди, самые сильные и смелые. Со всем справимся!

– У вас есть мотивация пойти еще на один олимпийский цикл?

– Посмотрим. У меня уже очень длинная карьера. Надо обо всем подумать, переосмыслить. У меня есть семья – доченька, жена любимая. Скучаю по ним, большой им привет. Время покажет. Силы еще есть, возраст молодой – посмотрим, – сказал 28-летний спортсмен.

– Как к вам тут относятся иностранцы?

– Многие за меня радуются, поддерживают. Вообще здесь очень приятная атмосфера. Все ребята веселые, шумные, улыбаются.

– С какими чувствами вы поедете на церемонию закрытия Паралимпиады?

– Пойду с чувством, что соревнования закончились, мы тут выступили, показали все возможное – потратили все силы и энергию. А теперь можно расслабиться, чтобы потом готовиться к новым соревнованиям.

– К этой Паралимпиаде как никогда приковано внимание России. Видите это?

– Такое чувство, что за тобой стоит целая гора. У нас большая страна. Нам трудности и проблемы нипочем. Чувствую, как за меня все болеют. Говорю это, и слезы наворачиваются. Мне столько людей пишут и звонят, это невероятно! – добавил Бугаев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Алексей Бугаев
Что то как то не клеится с информационной повесткой телевизора.
