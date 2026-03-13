  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  Александр Панжинский: «Даже в отсутствие Клэбо к главным фаворитам на медали в марафоне Коростелева не отнесу, потому что там есть норвежцы»
Александр Панжинский: «Даже в отсутствие Клэбо к главным фаворитам на медали в марафоне Коростелева не отнесу, потому что там есть норвежцы»

Панжинский не считает Коростелева фаворитом марафона в отсутствие Клэбо.

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский считает, что Савелий Коростелев не является фаворитом в марафоне в Холменколлене, несмотря на отсутствие Йоханнеса Клэбо. 

Норвежец получил сотрясение мозга после падения в спринте на Кубке мира в Драммене и пропустит гонку. 

«Даже в отсутствие Клэбо к главным фаворитам на медали Савелия не отнесу, потому что там есть норвежцы. Там есть Эйнар Хедегарт, который в отсутствие Клебо будет главным фаворитом в марафоне. Ну и, конечно, Матис Делож, который блистал на Олимпиаде и специально готовился к этому марафону.

Для Савелия будет большим успехом, если он поборется за топ-6.

В коньковых гонках он выступает чуть менее успешно, не так стабильно. Борьба в первой десятке будет хорошим результатом. Тяжелая гонка и тяжелый рельеф в Хольменколлене, поэтому Савелию, который сейчас в хорошей физической форме и хорошо выступает именно на сложном рельефе, это все на руку.

У него есть опыт выступления на марафонских гонках, на Олимпиаде он показал, что 50 км для него подходят. Борьба за топ-6 вполне по силам.

Но мы любим спорт за его непредсказуемость, надеюсь, что все сложится таким образом, что будет отрыв и Савелий сможет удержаться в нем», – сказал Панжинский.

Гонка пройдет 14 марта.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
logoЭйнар Хедегарт
logoМатис Делож
logoАлександр Панжинский
logoСавелий Коростелев
РИА Новости
logoсборная России (лыжные гонки)
logoлыжные гонки
logoКубок мира
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
если бы это было классикой, я бы ставил на топ 3 , все таки классистов там меньше гораздо.
но свободным стилем пока не верится, надо самому идти в отрыв потому что если будет доезд на финиш, в спринте норвежцы сделают свой подиум
Как и в спринте вчера, жду сюрпризов от голодных до побед ребят из норвежской национальной квоты. Ну и хочется посмотреть что из себя представляет Симен Крюгер - давно его не видно было.
Ответ Юрий Костыгин
У норвежцев это национальная забава - марафоны бегать.....однако......
Победа нереально, подиум только в теории, первым после норвежцев вполне по силам, в соперниках будет Делож, тоже только в теории
Ответ лолк
Но в эфире на Okko будет опять бесконечный СавелийСавелийСавелийСавелийСавелий…
Очень сомнительно что биатлонист фаворит, но посмотрим.
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
сегодня, 13:46
Панжинский о марафоне в Холменколлене: «Непряева может побороться. На мой взгляд, ее шансы на медаль даже выше, чем у Коростелева»
12 марта, 11:43
Колесо Клэбо. Норвежец вваливает в гору бегом – и никто ничего не может с этим сделать
12 марта, 08:25
Рекомендуем
Главные новости
Бородавко о возвращении российских лыжников на Кубок мира: «Многие спортсмены будут показывать высокие результаты после определенной адаптации»
сегодня, 18:06
Ворончихина и Голубков будут знаменосцами сборной России на закрытии Паралимпиады
сегодня, 16:07
Российская сноубордистка Травиничева выиграла параллельный слалом на Кубке Европы в Италии
сегодня, 15:16
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, США – 2-е, Россия – 5-я с пятью золотыми наградами
сегодня, 15:00
Каминский о марафоне Холменколлена: «Ардашев и Большунов могли бы побороться за что-то серьезное. Те, кто сейчас стартовал, изначально слабее тех, кто мог бы представлять Россию»
сегодня, 14:34
Горные лыжи. Кубок мира. Шайб победила в гигантском слаломе, Молтцан – 2-я, Робинсон – 3-я
сегодня, 14:26
Ворончихина о второй победе на Паралимпиаде: «Это вообще шок. Сегодня у меня не такие эмоции, как с первым золотом»
сегодня, 14:21
Непряева о марафоне Холменколлена: «Думала, главное – доехать, не упасть где-нибудь в обморок. В России такие гонки бегать легче»
сегодня, 13:41
Эйнар Хедегарт: «Победа в марафоне Холменколлена ощущается более значимой, чем на Олимпиаде»
сегодня, 12:54
🥇 Российская горнолыжница Ворончихина победила в слаломе на Паралимпиаде-2026. Это ее второе золото
сегодня, 12:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
сегодня, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
сегодня, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
сегодня, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
Рекомендуем