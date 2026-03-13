Александр Панжинский: «Даже в отсутствие Клэбо к главным фаворитам на медали в марафоне Коростелева не отнесу, потому что там есть норвежцы»

Панжинский не считает Коростелева фаворитом марафона в отсутствие Клэбо.

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский считает, что Савелий Коростелев не является фаворитом в марафоне в Холменколлене, несмотря на отсутствие Йоханнеса Клэбо.

Норвежец получил сотрясение мозга после падения в спринте на Кубке мира в Драммене и пропустит гонку.

«Даже в отсутствие Клэбо к главным фаворитам на медали Савелия не отнесу, потому что там есть норвежцы. Там есть Эйнар Хедегарт, который в отсутствие Клебо будет главным фаворитом в марафоне. Ну и, конечно, Матис Делож, который блистал на Олимпиаде и специально готовился к этому марафону.

Для Савелия будет большим успехом, если он поборется за топ-6.

В коньковых гонках он выступает чуть менее успешно, не так стабильно. Борьба в первой десятке будет хорошим результатом. Тяжелая гонка и тяжелый рельеф в Хольменколлене, поэтому Савелию, который сейчас в хорошей физической форме и хорошо выступает именно на сложном рельефе, это все на руку.

У него есть опыт выступления на марафонских гонках, на Олимпиаде он показал, что 50 км для него подходят. Борьба за топ-6 вполне по силам.

Но мы любим спорт за его непредсказуемость, надеюсь, что все сложится таким образом, что будет отрыв и Савелий сможет удержаться в нем», – сказал Панжинский.

Гонка пройдет 14 марта.