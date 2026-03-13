🥉 Бугаев завоевал бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026

Горнолыжник Бугаев завоевал бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде.

Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзовую медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Италии.

Бугаев, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки), по итогам двух попыток показал время 2.11,14.

Победу одержал француз Артур Боше (2.07,76), серебро – у швейцарца Робина Кюша (2.09,72).

Это вторая медаль Бугаева на Паралимпиаде-2026. Ранее он взял бронзу в скоростном спуске. 

Всего на счету российских спортсменов восемь наград (4-1-3). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Красавчик!
Вторая бронза Бугаева на Паралимпийских играх! Молодчина!🥉🥉🇷🇺
Так держать! Молодца!!!
Молодец Алексей ! Ещё одну медаль завоевал в копилку сборной.
Молодец! Поздравляю!
Поздравляем с бронзой!!!
