🥉 Бугаев завоевал бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026
Горнолыжник Бугаев завоевал бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде.
Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзовую медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Италии.
Бугаев, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки), по итогам двух попыток показал время 2.11,14.
Победу одержал француз Артур Боше (2.07,76), серебро – у швейцарца Робина Кюша (2.09,72).
Это вторая медаль Бугаева на Паралимпиаде-2026. Ранее он взял бронзу в скоростном спуске.
Всего на счету российских спортсменов восемь наград (4-1-3).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
