  • Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт занял третье место в скоростном спуске и обеспечил себе пятый подряд Большой хрустальный глобус
Горнолыжник Одерматт досрочно выиграл Большой хрустальный глобус.

Австрийский горнолыжник Винсент Крихмайр победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Куршевеле, швейцарец Марко Одерматт стал третьим.

Одерматт гарантировал себе победу в борьбе за Большой хрустальный глобус за шесть гонок до конца сезона. На его счету 1590 очков, он на 632 очка опережает ближайшего преследователя бразильца Лукаса Бротена.

Это пятая подряд победа Одерматта в общем зачете Кубка мира. Кроме того, он обеспечил себе Малый хрустальный глобус в скоростном спуске.

Горные лыжи

Кубок мира

Куршевель, Франция

Мужчины, скоростной спуск

1. Винсент Крихмайр (Австрия) – 1.47,26

2. Джованни Францони (Италия) – 0,09

3. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,31

4. Штефан Рогентин (Швейцария) – 0,46

5. Рафаэль Хаазер (Австрия) – 0,74

6. Даниэль Хеметсбергер( Австрия) – 0,95

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Батя, что сказать. Можно осторожно помечтать о повторении рекорда Хиршера в виде 8 БХГ.
