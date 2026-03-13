Фадеев занял 12‑е место в соревнованиях по банкед‑слалому на Паралимпиаде-2026, Шеббо Монзер не смог финишировать

Фадеев стал 12-м в соревнованиях по банкед‑слалому на Паралимпиаде-2026.

Российский сноубордист Дмитрий Фадеев занял 12‑е место в соревнованиях по банкед‑слалому на Паралимпийских играх в Италии.

Победу в дисциплине одержал американец Ноа Эллиотт (58,94 секунды), второе место у японца Даити Огури (59,02), третье – у еще одного представителя США Майка Шульца (1.00,05)

Лучший результат Фадеева в двух попытках составил 1.10,96 секунды.

Россиянин Филипп Шеббо Монзер в обеих попытках не смог финишировать из-за падений.