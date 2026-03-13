  • Сергей Волков: «Клэбо – это эталон подготовки. Такого подхода сейчас, мне кажется, нет ни у одного лыжника в мире»
Российский лыжник Сергей Волков назвал 11-кратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клэбо эталоном подготовки. 

«За эти четыре года Клэбо очень сильно прибавил именно в тех качествах, которые раньше считались у него слабее. Олимпиада уже не в Пекине, не на большой высоте, а ниже – около тысячи метров. Видно, что он системно к этому подошел. Он увеличивает количество дней на высоте, и заметно, что за счет этого прогрессирует в выносливости.

И на Олимпиаде, если честно, для меня только он визуально выглядел так, будто действительно находится на каком-то особом уровне. Я видел его вживую в спринте, потом смотрел по трансляции. Он выложился только в тех гонках, где нужно было вытянуть из себя вообще все.

Клэбо – это эталон подготовки. Такого подхода сейчас, мне кажется, нет ни у одного лыжника в мире. Возможно, даже ни у одного спортсмена вообще. И этот подход нужно перенимать», – сказал Волков. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Похоже Непряева просто не вынесла того, что Волков все время думает о Клэбо, а не о ней
Они расстались?
Почитайте предыдущую новость
Волков что личный тренер Клебо? и знает как, где, каким образом тренируется Клебо?
Клебо - ради концентрации на подготовку отказался на полгода от общения с невестой.
Большунов - притащил на формальную должность в сборную жену и всю семью, чтобы было веселее.
Разве это не показатель отношения?
Что у него в голове? Почему базовые принципы подготовки олимпийских чемпионов ему открываются только в таком возрасте?
Да? А почему тогда наши их не используют?
Так в моём вопросе и была эта мысль
А что тебе мешает тренероваться? Только через труд придут результаты.
Подход к подготовке у Саныча, когда была мотивация, ничуть не хуже был! Когда надо было - продолжал совершенствовать каждый элемент, ну может быть кроме спринтов
Открыл Америку. Не ныть надо и не петь оды, а искать способы как можно обыграть.
Материалы по теме
Волков о Непряевой: «Мы расстались еще в начале января, два месяца мы не вместе»
вчера, 11:33
Сергей Волков: «У нашей команды никакого заговора против Большунова нет»
вчера, 09:18
Панжинский о марафоне в Холменколлене: «Непряева может побороться. На мой взгляд, ее шансы на медаль даже выше, чем у Коростелева»
12 марта, 11:43
Рекомендуем
Главные новости
Бородавко о возвращении российских лыжников на Кубок мира: «Многие спортсмены будут показывать высокие результаты после определенной адаптации»
сегодня, 18:06
Ворончихина и Голубков будут знаменосцами сборной России на закрытии Паралимпиады
сегодня, 16:07
Российская сноубордистка Травиничева выиграла параллельный слалом на Кубке Европы в Италии
сегодня, 15:16
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, США – 2-е, Россия – 5-я с пятью золотыми наградами
сегодня, 15:00
Каминский о марафоне Холменколлена: «Ардашев и Большунов могли бы побороться за что-то серьезное. Те, кто сейчас стартовал, изначально слабее тех, кто мог бы представлять Россию»
сегодня, 14:34
Горные лыжи. Кубок мира. Шайб победила в гигантском слаломе, Молтцан – 2-я, Робинсон – 3-я
сегодня, 14:26
Ворончихина о второй победе на Паралимпиаде: «Это вообще шок. Сегодня у меня не такие эмоции, как с первым золотом»
сегодня, 14:21
Непряева о марафоне Холменколлена: «Думала, главное – доехать, не упасть где-нибудь в обморок. В России такие гонки бегать легче»
сегодня, 13:41
Эйнар Хедегарт: «Победа в марафоне Холменколлена ощущается более значимой, чем на Олимпиаде»
сегодня, 12:54
🥇 Российская горнолыжница Ворончихина победила в слаломе на Паралимпиаде-2026. Это ее второе золото
сегодня, 12:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
сегодня, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
сегодня, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
сегодня, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
Рекомендуем