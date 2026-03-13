Сергей Волков: «Клэбо – это эталон подготовки. Такого подхода сейчас, мне кажется, нет ни у одного лыжника в мире»

Лыжник Волков назвал Клэбо эталоном подготовки.

Российский лыжник Сергей Волков назвал 11-кратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клэбо эталоном подготовки.

«За эти четыре года Клэбо очень сильно прибавил именно в тех качествах, которые раньше считались у него слабее. Олимпиада уже не в Пекине, не на большой высоте, а ниже – около тысячи метров. Видно, что он системно к этому подошел. Он увеличивает количество дней на высоте, и заметно, что за счет этого прогрессирует в выносливости.

И на Олимпиаде, если честно, для меня только он визуально выглядел так, будто действительно находится на каком-то особом уровне. Я видел его вживую в спринте, потом смотрел по трансляции. Он выложился только в тех гонках, где нужно было вытянуть из себя вообще все.

Клэбо – это эталон подготовки. Такого подхода сейчас, мне кажется, нет ни у одного лыжника в мире. Возможно, даже ни у одного спортсмена вообще. И этот подход нужно перенимать», – сказал Волков.