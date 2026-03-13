Анастасия Багиян получит 3 млн рублей за выступление на Паралимпиаде-2026. Она выиграла два золота
Лыжница Багиян получит 3 млн рублей за выступление на Паралимпиаде-2026.
Лыжница Анастасия Багиян получит 3 миллиона рублей из бюджета Прикамья за выступление на Паралимпийских играх в Италии.
Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
Багиян выиграла золотые медали в спринте и в гонке на 10 км.
«Регион поддерживает своих спортсменов. Одна из таких мер — денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за наивысшие результаты, показанные на соревнованиях международного уровня.
За победу на Паралимпийских играх предусмотрена единовременная выплата в размере 3 миллионов рублей, которая будет выплачена Анастасии Багиян, спортсмену-ведущему Сергею Синякину и тренеру Алексею Турбину», — рассказали в министерстве.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
О чём и писал я, объясняя одному "знатоку" нынешних реалий. Помимо государственных наград, авто или денежных премий, будут выплаты и от регионов.
Достойная оценка от регионов! Заслуженно!
Значит товарищ Махоня решил рядом с чемпионкой хлебалом посветить.
