Всех российских спортсменов проверили на допинг во время Паралимпийских игр

Всех российских спортсменов проверили на допинг во время Паралимпиады.

Все российские спортсмены на Паралимпийских играх в Италии прошли тестирование на допинг.

Об этом сообщили в делегации российской команды.

«Все российские паралимпийцы проверены на допинг, некоторые неоднократно. Но в этом никакого предвзятого отношения нет, согласно общим правилам, все призеры проходят допинг-контроль в приоритетном порядке», – рассказали в команде.

На Паралимпиаде-2026 выступают 6 россиян: Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина (горные лыжи), Иван Голубков и Анастасия Багиян (лыжные гонки), Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер (сноуборд).