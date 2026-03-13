Всех российских спортсменов проверили на допинг во время Паралимпийских игр
Все российские спортсмены на Паралимпийских играх в Италии прошли тестирование на допинг.
Об этом сообщили в делегации российской команды.
«Все российские паралимпийцы проверены на допинг, некоторые неоднократно. Но в этом никакого предвзятого отношения нет, согласно общим правилам, все призеры проходят допинг-контроль в приоритетном порядке», – рассказали в команде.
На Паралимпиаде-2026 выступают 6 россиян: Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина (горные лыжи), Иван Голубков и Анастасия Багиян (лыжные гонки), Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер (сноуборд).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем