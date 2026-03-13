  • Михаил Дегтярев: «Если МОК будет тянуть с восстановлением ОКР, а дискриминация в отношении российского спорта сохранится — мы будем обращаться в суд»
Михаил Дегтярев: «Если МОК будет тянуть с восстановлением ОКР, а дискриминация в отношении российского спорта сохранится — мы будем обращаться в суд»

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что российская сторона обратится в суд, если Международный олимпийский комитет (МОК) будет тянуть с восстановлением статуса ОКР. 

«В общей сложности более 70 международных федераций сегодня допускают наших атлетов к соревнованиям, 4,5 тысячи российских спортсменов имеют допуск на международные турниры по олимпийским видам спорта, и в прошлом году многие из них выступили на 49 чемпионатах мира и Европы, завоевав 136 медалей. В этом году в планах уже 60 международных соревнований.

Впереди ключевое решение МОК — восстановление статуса Олимпийского комитета России под отборочный цикл Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Юридических препятствий для этого нет.

Если МОК будет тянуть с принятием решения, а дискриминация в отношении российского спорта сохранится — мы будем обращаться в суд. Причем не только по поводу восстановления статуса ОКР, но и в связи с потерей денег, которые Россия тратит на подготовку спортсменов, которые в итоге не могут выступить на соревнованиях из-за санкций.

Несмотря на все сложности, полноценное восстановление в правах российских спортсменов — вопрос времени. За это мы сегодня и боремся», – написал Дегтярев

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
67 комментариев
И топнул ножкой
И топнул ножкой
И топнул ножкой
А потом упал на пол, зарыдал и начал бить кулаками по полу:)
И топнул ножкой
И топнул ножкой
Примерно как дети со спортса, когда обсуждают Дегтярёва.
Если ещё лет 5 протянет? Давно надо было обратиться, с самого начала.
Ответ olvl
Если ещё лет 5 протянет? Давно надо было обратиться, с самого начала.
От царя не было отмашки)
Ответ olvl
Если ещё лет 5 протянет? Давно надо было обратиться, с самого начала.
Тем более, что мимо Басманного этого суда он каждый день ездит🤷‍♂️
А ещё и отзыв негативный им в гугле оставим, добавил министр
Если МОК будет тянуть с принятием решения, а дискриминация в отношении российского спорта сохранится — мы будем обращаться в суд.
Будет. Сохранится. Обращайтесь уже, давно пора.
Мы напишем в Спортлото
Так обращайтесь уже...
Интересно в какой суд пойдет? Басманный?
самому Путину пойду пожалуюсь! — добавил министр
В какой? Тот, решения которого РФ не признаёт?
Там же у одного из них фамилия Банька, по идее легко должен договориться
