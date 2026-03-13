Михаил Дегтярев: «Если МОК будет тянуть с восстановлением ОКР, а дискриминация в отношении российского спорта сохранится — мы будем обращаться в суд»

Дегтярев: Россия обратится в суд, если МОК не восстановит статус ОКР.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что российская сторона обратится в суд, если Международный олимпийский комитет (МОК) будет тянуть с восстановлением статуса ОКР.

«В общей сложности более 70 международных федераций сегодня допускают наших атлетов к соревнованиям, 4,5 тысячи российских спортсменов имеют допуск на международные турниры по олимпийским видам спорта, и в прошлом году многие из них выступили на 49 чемпионатах мира и Европы, завоевав 136 медалей. В этом году в планах уже 60 международных соревнований.

Впереди ключевое решение МОК — восстановление статуса Олимпийского комитета России под отборочный цикл Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Юридических препятствий для этого нет.

Если МОК будет тянуть с принятием решения, а дискриминация в отношении российского спорта сохранится — мы будем обращаться в суд. Причем не только по поводу восстановления статуса ОКР, но и в связи с потерей денег, которые Россия тратит на подготовку спортсменов, которые в итоге не могут выступить на соревнованиях из-за санкций.

Несмотря на все сложности, полноценное восстановление в правах российских спортсменов — вопрос времени. За это мы сегодня и боремся», – написал Дегтярев .