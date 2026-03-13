  • У Клэбо сотрясение мозга после падения в спринте в Драммене. Он пропустит марафон в Холменколлене
56

У Клэбо сотрясение мозга после падения в спринте в Драммене. Он пропустит марафон в Холменколлене

Йоханнес Клэбо получил сотрясение мозга после падения в спринте в Драммене.

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо получил небольшую травму головы и легкое сотрясение мозга после падения в спринте на этапе Кубка мира в Драммене. 

Об этом сообщает Федерация лыжных видов спорта Норвегии.

Клэбо пропустит марафон в Холменколлене, который пройдет 14 марта. 

Участие норвежца в финале Кубка мира в США под вопросом.

Ох, Клэбо снесли на трассе в спринте! Он сильно ударился головой

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RUNO
logoЙоханнес Клэбо
травмы
logoлыжные гонки
logoсборная Норвегии
logoКубок мира
Ответ Сергей
Здоровья!!!
Всё-таки адекватных людей у нас больше и это радует.
Ответ Сергей
Всё-таки адекватных людей у нас больше и это радует.
И все еще есть четыре человека, который заминусовали даже такой комментарий
Йоханнесу можно только посочувствовать, выздоровления без последствий!
Пока Йоханнес будет восстанавливаться, в марафоне шансы на золото появляются даже у Коростелева. Сейчас там всё неопределённо будет.
Ответ Evgen Vynokurov
Пока Йоханнес будет восстанавливаться, в марафоне шансы на золото появляются даже у Коростелева. Сейчас там всё неопределённо будет.
Каким боком у Коростелева шансы на золото коньком и в марафоне ? Он за карьеру среди взрослых ни разу 50 км не бегал. А на U23 на 20 км проиграл золото самому Кеку ! Если ехать дальше ближайший коньковый масс старт 20 км был на Вершине Теи где он проиграл финиш всем.
Ответ Грюденфельдер
Каким боком у Коростелева шансы на золото коньком и в марафоне ? Он за карьеру среди взрослых ни разу 50 км не бегал. А на U23 на 20 км проиграл золото самому Кеку ! Если ехать дальше ближайший коньковый масс старт 20 км был на Вершине Теи где он проиграл финиш всем.
На ОИ - нет?
Здоровья Йохе, смысла форсить возвращение нет, все глобальные задачи на сезон решены и даже больше. А двумя тремя победами больше или меньше не важно, тем более на богатой на коллекцию трофеев карьеру.
Понятное дело- головой об лёд. Кубок мира взял, золота набрал на Олимпиаде. Теперь пусть лечение проходит, и готовится к новому сезону. А там дай бог и наших, может побольше допустят.
Можно и завершиь весь сезон --ВСЕ ВЫИГРАНО УЖЕ . пусть мальки порезвяться малость.
Ответ Глеб Вихрев
Можно и завершиь весь сезон --ВСЕ ВЫИГРАНО УЖЕ . пусть мальки порезвяться малость.
Не всё. Потенциально могут обойти в дистанционном зачёте кубка мира.
Ответ Юрий Костыгин
Не всё. Потенциально могут обойти в дистанционном зачёте кубка мира.
Комментарий скрыт
😥. Очень жаль. Здоровья и скорейшего выздоровления королю лыжных гонок. Пусть все будет хорошо 🙏.
Загадочная история Бенджамина Огдена.
Не поклонница Клэбо, но тут можно только пожелать скорее восстановиться без последствий.
Здоровья Йоханнесу.
Не до марафона сейчас, точно.
А по финалу КМ - ИМХО, если врачи дадут добро, а самочувствие будет нормальным, то Клэбо может и полететь туда.
Дистанционные кубки на дороге не валяются.
Потом, надо ковать железо на тему всяких спонсоров после ОИ.
Подготовка по схемам Клэбо дорого стоит.
Материалы по теме
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
сегодня, 13:46
Ох, Клэбо снесли на трассе в спринте! Он сильно ударился головой
12 марта, 20:45
Огден о падении в спринте: «Трасса ледяная, я просто потерял равновесие и упал. Надеюсь, Клэбо меня ни в чем не винит»
12 марта, 19:01
Рекомендуем
Главные новости
Бородавко о возвращении российских лыжников на Кубок мира: «Многие спортсмены будут показывать высокие результаты после определенной адаптации»
сегодня, 18:06
Ворончихина и Голубков будут знаменосцами сборной России на закрытии Паралимпиады
сегодня, 16:07
Российская сноубордистка Травиничева выиграла параллельный слалом на Кубке Европы в Италии
сегодня, 15:16
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, США – 2-е, Россия – 5-я с пятью золотыми наградами
сегодня, 15:00
Каминский о марафоне Холменколлена: «Ардашев и Большунов могли бы побороться за что-то серьезное. Те, кто сейчас стартовал, изначально слабее тех, кто мог бы представлять Россию»
сегодня, 14:34
Горные лыжи. Кубок мира. Шайб победила в гигантском слаломе, Молтцан – 2-я, Робинсон – 3-я
сегодня, 14:26
Ворончихина о второй победе на Паралимпиаде: «Это вообще шок. Сегодня у меня не такие эмоции, как с первым золотом»
сегодня, 14:21
Непряева о марафоне Холменколлена: «Думала, главное – доехать, не упасть где-нибудь в обморок. В России такие гонки бегать легче»
сегодня, 13:41
Эйнар Хедегарт: «Победа в марафоне Холменколлена ощущается более значимой, чем на Олимпиаде»
сегодня, 12:54
🥇 Российская горнолыжница Ворончихина победила в слаломе на Паралимпиаде-2026. Это ее второе золото
сегодня, 12:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
сегодня, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
сегодня, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
сегодня, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
Рекомендуем