У Клэбо сотрясение мозга после падения в спринте в Драммене. Он пропустит марафон в Холменколлене

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо получил небольшую травму головы и легкое сотрясение мозга после падения в спринте на этапе Кубка мира в Драммене.

Об этом сообщает Федерация лыжных видов спорта Норвегии.

Клэбо пропустит марафон в Холменколлене, который пройдет 14 марта.

Участие норвежца в финале Кубка мира в США под вопросом.

Ох, Клэбо снесли на трассе в спринте! Он сильно ударился головой