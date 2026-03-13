  • «Пусть это будет пока интересной мечтой». Отец ски-альпиниста Филиппова о возможном переходе сына в биатлон
Отец ски-альпиниста Филиппова оценил шансы сына в случае перехода в биатлон.

Алексей Филиппов, отец олимпийского призера в ски-альпинизме Никиты Филиппова, оценил перспективы сына в случае перехода в биатлон.

В феврале на Олимпиаде-2026 в Италии Филиппов стал серебряным призером. Позже он заявил о желании выступить в двух видах спорта на Играх-2030 – ски-альпинизме и биатлоне.

«Что касается перехода в биатлон, я думаю, что это, как говорят, не «по фану», а больше желание реализоваться там, где хотел реализоваться, когда он был молодой. Может быть, такие детские мечты были. Но я считаю, что нужен серьезный подход, если серьезно выступать. Целенаправленно выстраивать систему подготовки, просто так заехать туда, выступать – конечно, нет.

Опять же, у нас немного другая специфика работы: если говорить про механику, то там коньковый ход, а у нас больше лыжная классика. Есть такие нюансы. По выносливости, конечно, да, функционал есть, но еще есть момент со стрельбой. Скажу так, пусть это будет пока интересной мечтой», – сказал Филиппов-старший.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Никита Филиппов
переходы
ски-альпинизм
сборная России (ски-альпинизм)
Материалы по теме
Филиппов об Олимпиаде: «Ощущения большого праздника не было. Мы жили отдельно, все были разбросаны»
12 марта, 09:14
Никита Филиппов: «За медаль Олимпиады обещали холодильник индейки. Пока не видел, но надеюсь, пришлют»
11 марта, 20:17
Никита Филиппов: «Я рад, что такое внимание привлек к ски-альпинизму. Конечно, оно уже затихает. Летом про меня, наверное, забудут»
11 марта, 20:12
Рекомендуем
Главные новости
Бородавко о возвращении российских лыжников на Кубок мира: «Многие спортсмены будут показывать высокие результаты после определенной адаптации»
сегодня, 18:06
Ворончихина и Голубков будут знаменосцами сборной России на закрытии Паралимпиады
сегодня, 16:07
Российская сноубордистка Травиничева выиграла параллельный слалом на Кубке Европы в Италии
сегодня, 15:16
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, США – 2-е, Россия – 5-я с пятью золотыми наградами
сегодня, 15:00
Каминский о марафоне Холменколлена: «Ардашев и Большунов могли бы побороться за что-то серьезное. Те, кто сейчас стартовал, изначально слабее тех, кто мог бы представлять Россию»
сегодня, 14:34
Горные лыжи. Кубок мира. Шайб победила в гигантском слаломе, Молтцан – 2-я, Робинсон – 3-я
сегодня, 14:26
Ворончихина о второй победе на Паралимпиаде: «Это вообще шок. Сегодня у меня не такие эмоции, как с первым золотом»
сегодня, 14:21
Непряева о марафоне Холменколлена: «Думала, главное – доехать, не упасть где-нибудь в обморок. В России такие гонки бегать легче»
сегодня, 13:41
Эйнар Хедегарт: «Победа в марафоне Холменколлена ощущается более значимой, чем на Олимпиаде»
сегодня, 12:54
🥇 Российская горнолыжница Ворончихина победила в слаломе на Паралимпиаде-2026. Это ее второе золото
сегодня, 12:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Были и более обнадеживающие результаты». Бородавко о 17-м месте Непряевой в марафоне
сегодня, 14:58
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 18-м месте
сегодня, 13:52
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 11-е место
сегодня, 13:46
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
Рекомендуем