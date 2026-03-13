«Пусть это будет пока интересной мечтой». Отец ски-альпиниста Филиппова о возможном переходе сына в биатлон

Отец ски-альпиниста Филиппова оценил шансы сына в случае перехода в биатлон.

Алексей Филиппов, отец олимпийского призера в ски-альпинизме Никиты Филиппова , оценил перспективы сына в случае перехода в биатлон.

В феврале на Олимпиаде-2026 в Италии Филиппов стал серебряным призером. Позже он заявил о желании выступить в двух видах спорта на Играх-2030 – ски-альпинизме и биатлоне.

«Что касается перехода в биатлон, я думаю, что это, как говорят, не «по фану», а больше желание реализоваться там, где хотел реализоваться, когда он был молодой. Может быть, такие детские мечты были. Но я считаю, что нужен серьезный подход, если серьезно выступать. Целенаправленно выстраивать систему подготовки, просто так заехать туда, выступать – конечно, нет.

Опять же, у нас немного другая специфика работы: если говорить про механику, то там коньковый ход, а у нас больше лыжная классика. Есть такие нюансы. По выносливости, конечно, да, функционал есть, но еще есть момент со стрельбой. Скажу так, пусть это будет пока интересной мечтой», – сказал Филиппов-старший.