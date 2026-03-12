Все российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии, сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
«На закрытие пойдут все спортсмены – все изъявили желание. Ограничений нет. Знаменосцы определятся 14 марта. Сегодня было совещание шефов миссий. Все попросили времени подождать с решением до этого числа. Можно и мальчика, и девочку знаменосцем. Мы будем принимать решение по спортивному принципу», – сказал Рожков.
Паралимпийские игры-2026 завершатся 15 марта. В них приняли участие шесть российских спортсменов, которые выступали с флагом и гимном страны. На счету россиян четыре золота, одно серебро и две бронзы.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
11 комментариев
Отлично 👍
Хоть что-то святое в этом мок осталось...
Хорошо выступили! 4 золота!
6-ро смелых выступили превосходно на Паралимпиаде завоевав 7 медалей разного достоинства, из которых 4 золотых. Молодцы !
Справедливо.
они закончили выступление, как понимаю?
Я считаю если опять будут освистывать как во время открытия - надо всех найти. Скоты-русофобы не должны жить.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем