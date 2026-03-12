Российские паралимпийцы примут участие в церемонии закрытия Игр-2026.

Все российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Паралимпийских игр в Италии, сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

«На закрытие пойдут все спортсмены – все изъявили желание. Ограничений нет. Знаменосцы определятся 14 марта. Сегодня было совещание шефов миссий. Все попросили времени подождать с решением до этого числа. Можно и мальчика, и девочку знаменосцем. Мы будем принимать решение по спортивному принципу», – сказал Рожков.

Паралимпийские игры-2026 завершатся 15 марта. В них приняли участие шесть российских спортсменов, которые выступали с флагом и гимном страны. На счету россиян четыре золота, одно серебро и две бронзы.

