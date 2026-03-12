  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  Михаил Дегтярев: «Флаг России будет развеваться на международных спортивных площадках, гимн – играть все чаще. А визгливое меньшинство продолжит скукоживаться»
36

Михаил Дегтярев: «Флаг России будет развеваться на международных спортивных площадках, гимн – играть все чаще. А визгливое меньшинство продолжит скукоживаться»

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что гимн России будет играть на международных спортивных соревнованиях все чаще. 

На Паралимпийских играх-2026 в Италии российские атлеты выступают с национальной символикой. Немецкие и чешские параспортсмены после победы россиян отказались с ними фотографироваться. 

«Российские спортсмены и параспортсмены уважают всех соперников, готовы жать руки всем, с кем соревнуются, из любой страны. Как показал опыт Олимпийских и Паралимпийских игр, большинство атлетов из других стран относятся к российским коллегам аналогично, хотя и бывают инциденты: украинцы могут отвернуться или состроить гримасу, вот в данном случае немецкая параспортсменка с подачи своей федерации повела себя некрасиво, отказалась фотографироваться.

Но такие единичные случаи лишь подчеркивают, что сторонники бойкотов и скандалов – это всего лишь ничтожное меньшинство, от которого абсолютно все вокруг устали и хотят держаться подальше. На международных спортивных площадках флаг России будет развеваться, а гимн играть все чаще, а визгливое меньшинство продолжит скукоживаться.

А отдельные жалкие попытки как‑то выразить свое «фи» нашим спортсменам должны получить осуждение со стороны Международного паралимпийского комитета и других спортивных организаций», – сказал Дегтярев. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoМихаил Дегтярев
logoпаралимпийская сборная России
logoМатч ТВ
Политика
logoПаралимпийские игры
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Так ты и есть визгливое меньшинство..
скукоживаться...Ему ли не знать,как после баньки можно скукожиться на морозе!Профи скукожных дел.
Ответ Сергей Круг
ахахахахахаха))))))))))
Ответ Александр Митраков
Скукоживаться?
Ответ Александр Митраков
Да он нам и нафиг не нужон, тырнет ваш
суровые годы уходят борьбы за свободу страны, за ними другие приходят они будут тоже трдны
Ответ Антон Иванов
таки дыаааааааааааааааа...
здесь вам не там !!!!!!!!!!!!!!!!
сложности и страдания наше фсё !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну не должен чиновник такого статуса излагать свои мысли подобно разговору у гаражей с бутылкой сивухи.
Почему нельзя в деловом стиле прояснить дальнейшие и конкретные цели, не занимаясь популистской ересью про «Дичь» и «скукоживание».
Ответ SkiSiber
Берет пример с главного. Считают, что народ у нас быдло необразованное, понимает исключительно жаргон и дворовую лексику.
Ответ SkiSiber
У него статус был в бане с Жириновским.
Промокашку несло
Как комсомолец лозунги толкает
Звучит кукожно)
На биполярке двигается. Один день "К черту запад устроим свои игры " второй день "Мы стремимся играть на мировых турнирах" третий день "Нам не интересны политические игры и подстраиваться мы не будем" четвертый день "Наш флаг и гимн будет на мировых турнирах"
скукоживаться....где-то я это уже слышал....кого цитирует ???
Лыжи в Telegram
