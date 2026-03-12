Дегтярев: флаг России будет развеваться на международных спортивных площадках.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что гимн России будет играть на международных спортивных соревнованиях все чаще.

На Паралимпийских играх-2026 в Италии российские атлеты выступают с национальной символикой. Немецкие и чешские параспортсмены после победы россиян отказались с ними фотографироваться.

«Российские спортсмены и параспортсмены уважают всех соперников, готовы жать руки всем, с кем соревнуются, из любой страны. Как показал опыт Олимпийских и Паралимпийских игр, большинство атлетов из других стран относятся к российским коллегам аналогично, хотя и бывают инциденты: украинцы могут отвернуться или состроить гримасу, вот в данном случае немецкая параспортсменка с подачи своей федерации повела себя некрасиво, отказалась фотографироваться.

Но такие единичные случаи лишь подчеркивают, что сторонники бойкотов и скандалов – это всего лишь ничтожное меньшинство, от которого абсолютно все вокруг устали и хотят держаться подальше. На международных спортивных площадках флаг России будет развеваться, а гимн играть все чаще, а визгливое меньшинство продолжит скукоживаться.

А отдельные жалкие попытки как‑то выразить свое «фи» нашим спортсменам должны получить осуждение со стороны Международного паралимпийского комитета и других спортивных организаций», – сказал Дегтярев.