Ворончихина о соперницах: «У меня хорошие отношения с девчонками. Никаких враждебных высказываний не было»

Ворончихина после серебра на Паралимпиаде: накопилась усталость, но я довольна.

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина высказалась о серебре в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026 в Италии.

«Сегодня было очень тяжело. Да и вообще я почувствовала, что накопилась усталость. Вторая попытка была очень трудной для меня. Но в целом я очень довольна, что взяла серебро.

Эту медаль я посвящаю своему тренерскому составу. Они делают огромную работу, которую никто не видит», – сказала Ворончихина.

– Вторая попытка получилась трудной, потому что ухудшилась видимость и было тепло. Обработали трассу, были небольшие неровности. Но в целом я справилась и показала достойный второй результат.

– Шведка [Эбба Орше] – ваша главная конкурентка?

– Да, у нас с ней постоянно идет борьба. Я очень рада, что у меня теперь полный комплект медалей: золото, серебро и бронза. Не была уверена, что смогу победить на этих Играх. Но очень рада, что смогла завоевать золотую медаль. Шведка – очень сильный соперник.

– Некоторые иностранцы не жмут руку нашим на пьедестале. А как вы относитесь к соперницам?

– А у меня хорошие отношения с девчонками. Никаких враждебных высказываний в мой адрес не было. Мы все время с ними соревновались, очень много лет. Они меня всегда поздравляют в случае побед. У нас отличные отношения, – добавила спортсменка.