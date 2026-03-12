🥈 Горнолыжница Ворончихина завоевала серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026

Горнолыжница Ворончихина завоевала серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде.

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебро в гигантском слаломе на Паралимпийских играх-2026 в Италии.

Ворончихина, выступающая в классе LW 6/8-2 (поражение части руки), показала результат 2 минуты 25,26 секунды. Золото выиграла шведка Эбба Орше (2.22,42).

Ранее Ворончихина победила в супергиганте и взяла бронзу в скоростном спуске.