🥈 Горнолыжница Ворончихина завоевала серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебро в гигантском слаломе на Паралимпийских играх-2026 в Италии.

Ворончихина, выступающая в классе LW 6/8-2 (поражение части руки), показала результат 2 минуты 25,26 секунды. Золото выиграла шведка Эбба Орше (2.22,42).

Ранее Ворончихина победила в супергиганте и взяла бронзу в скоростном спуске.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Полный комплект!
Молодец 👍
Гордость страны 🇷🇺
Удивительно, какие успехи у наших паралимпийцев-горнолыжников. Моё почтение! Поздравляю! Есть полный комплект медалей ОИ.
Ну наконец-то, время к вечеру, а новостей всё нет.
Умница Варвара, молодец!
Собрала полный комплект, красотка!
Комментарий удален модератором
Ответ Туча Фзнамзнон
Комментарий удален модератором
тут не притянуть спорт
Ответ Алиса без миелофона
тут не притянуть спорт
Так-то про Орбана и спорт много статей написано.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заметно похудел после начала тренировок «русским методом».

Орбан показал фото совместной тренировки со Шварценеггером.

Орбан похудел благодаря тренировкам с гирями.

Основным видом спорта премьер-министра Венгрии Виктора Орбана является футбол. Он играл в клубе третьего дивизиона «Фельчут» (Felcsút FC) даже во время политической деятельности.

Ну чем не спортсмэн?
Умничка!!!!!!! 👍
Фетисов о россиянах на Паралимпиаде: «Гордимся ими. Показывают героические результаты в непростых условиях. У них есть флаг, гимн – все, что соответствует здравому смыслу»
11 марта, 13:18
Путин поздравил Ворончихину и Багиян с золотыми медалями Паралимпиады-2026
10 марта, 15:35
Ворончихина и Бугаев не финишировали в суперкомбинации на Паралимпиаде
10 марта, 13:41
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Непряева, Карлссон, Андерссон, Венг, Диггинс, Шлинн, Сундлинг выступят в коньковом масс-старте на 50 км
2 минуты назад
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Нюэнгет, Хедегарт, Амундсен, Крюгер, Рее, Делож пробегут коньковый масс-старт на 50 км
20 минут назад
Клэбо о падении в спринте в Драммене: «Возьму несколько дней отдыха от тренировок и интернета. У меня только одна голова, ее надо беречь»
сегодня, 17:47
Ведущий лыжницы Багиян: «Она удивительно трудолюбивая, волевая, при этом скромная девчонка. Всегда, что бы я ни просил, Настя выполняла»
сегодня, 14:55
Бугаев об отношении со стороны иностранных спортсменов: «Многие за меня радуются, поддерживают. Здесь очень приятная атмосфера»
сегодня, 14:31
Александр Панжинский: «Даже в отсутствие Клэбо к главным фаворитам на медали в марафоне Коростелева не отнесу, потому что там есть норвежцы»
сегодня, 13:58
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, Россия – 5-я с четырьмя золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми наградами
сегодня, 13:29
🥉 Бугаев завоевал бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026
сегодня, 13:24
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт занял третье место в скоростном спуске и обеспечил себе пятый подряд Большой хрустальный глобус
сегодня, 12:36
Фадеев занял 12‑е место в соревнованиях по банкед‑слалому на Паралимпиаде-2026, Шеббо Монзер не смог финишировать
сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 17-м месте
вчера, 19:26
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев – 14-й
вчера, 19:21
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Рекомендуем