Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебро в гигантском слаломе на Паралимпийских играх-2026 в Италии.
Ворончихина, выступающая в классе LW 6/8-2 (поражение части руки), показала результат 2 минуты 25,26 секунды. Золото выиграла шведка Эбба Орше (2.22,42).
Ранее Ворончихина победила в супергиганте и взяла бронзу в скоростном спуске.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Гордость страны 🇷🇺
Умница Варвара, молодец!
Собрала полный комплект, красотка!
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заметно похудел после начала тренировок «русским методом».
Орбан показал фото совместной тренировки со Шварценеггером.
Орбан похудел благодаря тренировкам с гирями.
Основным видом спорта премьер-министра Венгрии Виктора Орбана является футбол. Он играл в клубе третьего дивизиона «Фельчут» (Felcsút FC) даже во время политической деятельности.
Ну чем не спортсмэн?