  • Александр Панжинский: «Нельзя сказать, что Большунов – лучший лыжник страны сейчас. Он один из лидеров»
Александр Панжинский: «Нельзя сказать, что Большунов – лучший лыжник страны сейчас. Он один из лидеров»

Панжинский: нельзя сказать, что Большунов – лучший лыжник страны сейчас.

Серебряный призер Ванкувера-2010 в спринте Александр Панжинский высказался о результатах Александра Большунова.

«Конкуренция точно растет. Молодежь подпирает Большунова. Александр – заслуженный спортсмен, который столкнулся с проблемой поиска мотивации. Он добился всего на международной арене, тяжело спуститься на уровень российских соревнований. Но Александр эту мотивацию находит и продолжает выигрывать.

Нельзя сказать, что он лучший лыжник страны сейчас. Он один из лучших, один из лидеров сборной. Где-то Ардашев его превосходит, в чем-то Александр значительно сильнее.

В отдельно взятых гонках Большунов лучший, в некоторых есть другие лидеры. Это хорошо. Конкуренция внутри страны – это здорово и для Александра, и для развития всего российского спорта», – сказал Панжинский.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
лыжные гонки
Александр Панжинский
сборная России (лыжные гонки)
Сергей Ардашев
Александр Большунов
Завидует Панжинский Большунову, слабак перед ним........и Савелия, орёт. восхваляет........ясно всё с этим "серебряным медальёном"........однако.....
лукавит панжинский, Большунов сильнейший в мире
лукавит панжинский, Большунов сильнейший в мире
Добавлю, и на все времена.... Но далеко, далеко за Клэбо и многими другими..
Добавлю, и на все времена.... Но далеко, далеко за Клэбо и многими другими..
Да, вы правы - Клэбо далеко за СанСанычем.
Панжинский не умел выигрывать, стелется перед норвегией
С Панжинским давно всё понятно...перед норгами преклоняется, Большунова с чьей то подачи принижает...
Да, ладно! Прям, один из?
"Столкнулся с проблемой поиска мотивации ". Какую ерунду говорит Панжинский. Александр Большунов трёхкратный Олимпийский чемпион и он сильнейший лыжник в Мире!
