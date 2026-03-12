  Филиппов об Олимпиаде: «Ощущения большого праздника не было. Мы жили отдельно, все были разбросаны»
Филиппов об Олимпиаде: «Ощущения большого праздника не было. Мы жили отдельно, все были разбросаны»

Ски-альпинист Филиппов: на Олимпиаде не было ощущения большого праздника.

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов заявил, что на Играх не было ощущения большого праздника.

«Ощущения большого праздника не было. Мы жили отдельно, все были разбросаны. Даже на юношеских Олимпийских играх в Лозанне мы жили все вместе и ощущали праздник. Здесь такого не было», – сказал Филиппов.

«Провокаций со стороны иностранных спортсменов не было. Все было по-доброму, все спрашивали, откуда мы. Говорили, что несправедливо нас отстранили и все такое. Провокаций никаких не было», – отметил россиянин.

«В апреле вернусь на Камчатку. Будет отдых. Будем ходить по вулканам, отдыхать. Проведем время с друзьями», – добавил спортсмен.

«Считаю, что сделал максимум. Второе и четвертое места считаются самыми обидными. Но мне не было обидно, это первая олимпийская медаль. Если бы взял золото, было бы меньше мотивации на следующие Игры. А так – шаг за шагом иду к цели. Как минимум четыре года придется еще побегать, а не заканчивать в 23 года.
 
Осознал все не в первый день. Сначала не верил, что заслужил эту медаль, но через пару дней понял, что ее никто не отберет. Сезон был нелегкий, разные травмы, приходилось адаптироваться. Эмоции уже подулеглись, но все равно остаются. У меня больше эмоций от олимпийского серебра, чем от золота чемпионата Европы.

В Италии это было больше как показательное выступление. Настоящий ски-альпинизм – это горные перевалы, спуски и подъемы вне трасс. Спринт – для Олимпиады. Зрелищно, динамично, быстро. Продолжим развивать наш вид спорта, чтобы индивидуальная гонка тоже вошла в программу Игр. Это уже вне трасс, фрирайд», – цитирует Филиппова РИА Новости.

Источник: ТАСС
Материалы по теме
Никита Филиппов: «Вообще не опасаюсь, что появится звездная болезнь. Я парень простой»
5 марта, 20:37
Ски-альпинисту Филиппову подарят квартиру от властей Камчатки за серебро Олимпиады-2026
2 марта, 06:22
Филиппов о закрытии Милана-2026: «Прошлись, потом чуть скучновато было сидеть, слишком долго проходили атлеты»
2 марта, 06:18
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Непряева, Карлссон, Андерссон, Венг, Диггинс, Шлинн, Сундлинг выступят в коньковом масс-старте на 50 км, женщины стартуют через 45 минут после мужчин
26 минут назад
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Нюэнгет, Хедегарт, Амундсен, Крюгер, Рее, Делож пробегут коньковый марафон на 50 км, женщины стартуют через 45 минут после мужчин
44 минуты назад
Клэбо о падении в спринте в Драммене: «Возьму несколько дней отдыха от тренировок и интернета. У меня только одна голова, ее надо беречь»
сегодня, 17:47
Ведущий лыжницы Багиян: «Она удивительно трудолюбивая, волевая, при этом скромная девчонка. Всегда, что бы я ни просил, Настя выполняла»
сегодня, 14:55
Бугаев об отношении со стороны иностранных спортсменов: «Многие за меня радуются, поддерживают. Здесь очень приятная атмосфера»
сегодня, 14:31
Александр Панжинский: «Даже в отсутствие Клэбо к главным фаворитам на медали в марафоне Коростелева не отнесу, потому что там есть норвежцы»
сегодня, 13:58
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, Россия – 5-я с четырьмя золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми наградами
сегодня, 13:29
🥉 Бугаев завоевал бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026
сегодня, 13:24
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт занял третье место в скоростном спуске и обеспечил себе пятый подряд Большой хрустальный глобус
сегодня, 12:36
Фадеев занял 12‑е место в соревнованиях по банкед‑слалому на Паралимпиаде-2026, Шеббо Монзер не смог финишировать
сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 17-м месте
вчера, 19:26
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев – 14-й
вчера, 19:21
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Рекомендуем