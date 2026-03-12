Филиппов об Олимпиаде: «Ощущения большого праздника не было. Мы жили отдельно, все были разбросаны»

Ски-альпинист Филиппов: на Олимпиаде не было ощущения большого праздника.

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов заявил, что на Играх не было ощущения большого праздника.

«Ощущения большого праздника не было. Мы жили отдельно, все были разбросаны. Даже на юношеских Олимпийских играх в Лозанне мы жили все вместе и ощущали праздник. Здесь такого не было», – сказал Филиппов.

«Провокаций со стороны иностранных спортсменов не было. Все было по-доброму, все спрашивали, откуда мы. Говорили, что несправедливо нас отстранили и все такое. Провокаций никаких не было», – отметил россиянин.

«В апреле вернусь на Камчатку. Будет отдых. Будем ходить по вулканам, отдыхать. Проведем время с друзьями», – добавил спортсмен.

«Считаю, что сделал максимум. Второе и четвертое места считаются самыми обидными. Но мне не было обидно, это первая олимпийская медаль. Если бы взял золото, было бы меньше мотивации на следующие Игры. А так – шаг за шагом иду к цели. Как минимум четыре года придется еще побегать, а не заканчивать в 23 года.



Осознал все не в первый день. Сначала не верил, что заслужил эту медаль, но через пару дней понял, что ее никто не отберет. Сезон был нелегкий, разные травмы, приходилось адаптироваться. Эмоции уже подулеглись, но все равно остаются. У меня больше эмоций от олимпийского серебра, чем от золота чемпионата Европы.

В Италии это было больше как показательное выступление. Настоящий ски-альпинизм – это горные перевалы, спуски и подъемы вне трасс. Спринт – для Олимпиады. Зрелищно, динамично, быстро. Продолжим развивать наш вид спорта, чтобы индивидуальная гонка тоже вошла в программу Игр. Это уже вне трасс, фрирайд», – цитирует Филиппова РИА Новости .