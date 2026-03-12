  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Александр Панжинский: «Колесо – совершенно неэкономичный ход, забирающий много ресурса. Без очень хорошей подготовки оно пойдет во вред»
8

Панжинский о Клэбо: как обыграть лыжника, который и выносливее всех, и быстрее?.

Серебряный призер Ванкувера-2010 в спринте Александр Панжинский рассказал о технике забегания в подъем норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо.

Терентьев обыгрывал Клэбо в Руке-2021 за счет того же колеса. Почему он не превратил это в свою фишку?

– Почему, в забегании в подъем Терентьев сильнейший в России. Много стартов выиграл за счет этого. Просто в немного отличном от Клэбо стиле. В силу других антропометрических данных его манера чуть более силовая, а шаг – длиннее. Это индивидуальные особенности.

Тут еще такие расклады, что колесо Клэбо можно считать образцовым, потому что он даже не учился ему ни у кого. Это уже на Клэбо учились остальные. Терентьев в том числе. И у Саши получается эффективно, хотя не настолько органично. 

А по поводу фишки – надо понимать, что Клэбо – универсал. У него достаточно выносливости, чтобы на последнем подъеме еще выдать ускорение. У Александра не всегда это выходит. Потому что колесо – очень энергозатратно. 

– Насколько?

– Оно требует серьезной всесторонней подготовки. Вот я уже говорил про корпус. А для его удержания спина, пресс и боковые мышцы должны быть очень прокаченными. То же и руки – потому что работа жесткая. 

Плюс умение держать высокий каденс. И делать все это на огромном пульсе, на утомлении. В спринте – 4 повтора.

Колесо – совершенно неэкономичный ход, забирающий много ресурса. Без очень хорошей подготовки оно пойдет во вред. Даже в отличной форме, но на утомлении его сложно использовать. Вспомните олимпийский марафон – там Клэбо ускорился, но того самого колеса уже не было. 

– Все видят, что делает Клэбо – это колесо он исполняет уже 9 лет. Как будто бы за столько времени остальным можно было бы что-то с этим придумать. 

– Дело в том, что это не единственная, а только одна из его фишек. Он ведь выигрывает и в коньке. И на равнине. И на спуске. Клэбо может пронести свою резкость сквозь весь забег и ускориться в любой момент. Остальные делают это там, где могут, а он тогда – когда хочет. И сколько хочет. 

Йоханнес даже квалификацию стабильно выигрывает, хотя это необязательно. Причем иногда с преимуществом до 5 секунд. Настолько у него огромный запас скорости. А если умножить это на его дистанционные навыки? Просто нет сейчас спортсменов, которые могли бы выиграть и квалификацию в спринте, и разделку, и марафон. 

В коротком ускорении есть ребята, готовые ему противостоять: Бен Огден, Люка Шанава. Но к последнему подъему финала они уже настолько уставшие, что не могут выдать максимальное ускорение. А Клэбо – может. И как обыграть спортсмена, который и выносливее всех, и быстрее? – сказал Панжинский.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoАлександр Терентьев
logoБен Огден
logoсборная Норвегии
logoАлександр Панжинский
logoЛюка Шанава
logoлыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЙоханнес Клэбо
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Так-то это колесо ещё в Солт-Лейке практиковал Эстил (на видео 17:00) https://vk.com/video-213511206_456239107
В этом главная загадка, Клебо - один из самых дрыщавых спринтеров. Да еще теперь супер стайер. Причем, думаю в жиме лежа и приседе Большунов и Коростелев жмут/приседают процентов 50% больше Клебо, как это было на показательных летних лыжероллерных соревнованиях в Норвегии, шутки ради был конкурс в жиме лежа, был Легков стаер и спринтер Нортуг, так тот вес что у Легкова штанга летала, Нортуга сразу придавила. Норвежцы конечно фееричные читеры и обманщики, когда же этот балаган закончится.
Ответ nikto01987
Сколько заплатили 🤬?
Ответ nikto01987
К чему вообще это сказано? Лыжный спринт - это не гладкие 100 метров в легкой атлетике. Здесь если ты прокаченный кабан, ты не выиграешь спурт на 1500 метров длительностью в 3 минуты. У Клэбо идеальная фигура для лыжных гонок. Легче всего обесценить чужой труд и великие достижения, сославшись на читинг норвежцев. Но знающие люди понимают, что за победами Клэбо стоит аскетизм и трудоголизм уровня Бьорндалена.
Лыжи в Telegram
