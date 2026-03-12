Егор Сорин: «Единственное, что может победить Клэбо в данный момент – время и возраст»

Сорин: единственное, что может победить Клэбо – время и возраст.

Тренер сборной России по лыжам Егор Сорин высказался о технике забегания в подъем норвежца Йоханнеса Клэбо .

– Не знаю, почему многих удивило это именно на Олимпиаде. Вообще, это колесо лыжники крутят с 2015 года. Тогда, правда, это было не совсем колесо, скорее забегание – Нортуг пробовал, другие сильные спринтеры. Панжинский тоже тренировал в те годы. Но Клэбо отточил это лучше всех.

– За счет чего?

– У него получается делать колесо не только эффектно, но еще эффективно и экономично. Вопрос того, сколько энергии тратится, очень важный. Просто забежать-то можно даже быстрее Клэбо, только потом – закончишься.

Йоханнес сразу, когда появился в 2017-м, отличался стилем передвижения. Он всегда бежал на легкости. Не видно закрепощений и зажатостей в плечевом поясе, в шее. И вот это колесо – оно не каждому дано. Координационно тяжелые движения.

– Но без колеса теперь никуда?

– Каждый спринтер, который хочет быть на топ-уровне в мире, обязан владеть этим стилем передвижения. Только вопрос еще и в том, когда его использовать.

Вот Клэбо в прошлом сезоне на «Тур де Ски» не забегал в подъемы как сейчас, делал акценты на спусковую часть. Даже мазался не так сильно.

Александр Терентьев неплохо владеет этой техникой. Но на наших небыстрых трассах редко ее использует. Много раз с ним говорили на этот счет. Объясняет тем, что не чувствует необходимости делать его здесь и сейчас. Ведь нет задачи делать колесо ради колеса. <...>

– На горизонте есть человек, у которого в обозримом колесо может оказаться помощнее, чем у Клэбо?

– Надо присмотреться к Ларсу Хеггену. Наверняка будет еще подрастать молодежь. Просто нужно признать: Йоханнес достиг немыслимого уровня в спринтах.

Вот недавний этап в Лахти. Он сразу вышел первым, все дистанцию держался лидером, легко обрабатывал все повороты и технически сложные участки, а потом спокойно уехал на спуске от лучших спринтеров мира. И дело тут не в лыжах. Он настолько скоординированный, настолько четко попадает в отталкивание, что какое бы колесо кто-то сейчас против него ни делал – одного этого будет мало.

Единственное, что может победить Клэбо в данный момент – время и возраст. Ему скоро 30, спринтерские качества постепенно должны уходить. Но при нынешней форме Йоханнеса я даже не представляю, кто с ним может бороться в спринте.

Клэбо 4-летней и тем более 8-летней давности – это вообще другое. Как он сейчас доминирует в спринтах – такого не было никогда, – сказал Сорин.

