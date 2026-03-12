  • Егор Сорин: «Единственное, что может победить Клэбо в данный момент – время и возраст»
Егор Сорин: «Единственное, что может победить Клэбо в данный момент – время и возраст»

Тренер сборной России по лыжам Егор Сорин высказался о технике забегания в подъем норвежца Йоханнеса Клэбо.

– Не знаю, почему многих удивило это именно на Олимпиаде. Вообще, это колесо лыжники крутят с 2015 года. Тогда, правда, это было не совсем колесо, скорее забегание – Нортуг пробовал, другие сильные спринтеры. Панжинский тоже тренировал в те годы. Но Клэбо отточил это лучше всех. 

– За счет чего?

– У него получается делать колесо не только эффектно, но еще эффективно и экономично. Вопрос того, сколько энергии тратится, очень важный. Просто забежать-то можно даже быстрее Клэбо, только потом – закончишься. 

Йоханнес сразу, когда появился в 2017-м, отличался стилем передвижения. Он всегда бежал на легкости. Не видно закрепощений и зажатостей в плечевом поясе, в шее. И вот это колесо – оно не каждому дано. Координационно тяжелые движения. 

– Но без колеса теперь никуда?

– Каждый спринтер, который хочет быть на топ-уровне в мире, обязан владеть этим стилем передвижения. Только вопрос еще и в том, когда его использовать. 

Вот Клэбо в прошлом сезоне на «Тур де Ски» не забегал в подъемы как сейчас, делал акценты на спусковую часть. Даже мазался не так сильно. 

Александр Терентьев неплохо владеет этой техникой. Но на наших небыстрых трассах редко ее использует. Много раз с ним говорили на этот счет. Объясняет тем, что не чувствует необходимости делать его здесь и сейчас. Ведь нет задачи делать колесо ради колеса. <...>

– На горизонте есть человек, у которого в обозримом колесо может оказаться помощнее, чем у Клэбо? 

– Надо присмотреться к Ларсу Хеггену. Наверняка будет еще подрастать молодежь. Просто нужно признать: Йоханнес достиг немыслимого уровня в спринтах.

Вот недавний этап в Лахти. Он сразу вышел первым, все дистанцию держался лидером, легко обрабатывал все повороты и технически сложные участки, а потом спокойно уехал на спуске от лучших спринтеров мира. И дело тут не в лыжах. Он настолько скоординированный, настолько четко попадает в отталкивание, что какое бы колесо кто-то сейчас против него ни делал – одного этого будет мало.

Единственное, что может победить Клэбо в данный момент – время и возраст. Ему скоро 30, спринтерские качества постепенно должны уходить. Но при нынешней форме Йоханнеса я даже не представляю, кто с ним может бороться в спринте.

Клэбо 4-летней и тем более 8-летней давности – это вообще другое. Как он сейчас доминирует в спринтах – такого не было никогда, – сказал Сорин.

Колесо Клэбо. Норвежец вваливает в гору бегом – и никто ничего не может с этим сделать

C возрастом вопросы, помню как "эксперты" рассказывали что в 26+ лет Клебо не будет уже таким шустрым в спринте.
Ну «эксперты» скажут, что он действительно не такой шустрый, а ещё шустрее.
У всех просадка идет по разному, к примеру Пелле примерно около года как начал серьезно проседать, а ему уже 35 лет, комиссару Жуву 31, а он уже выглядит развалиной, так что когда Клэбо начнет сдавать спринты, вопрос, но явно не в ближайшее время.
да, вполне на начинающийся одимпийский цикл Клебанова может хватить. На ОИ во Франции ему будет только 33... Дальше вряд ли, но вплоть до ОИ 2030 ещё способен продоминировать. Надеюсь, наших всех вернут и будем посмотреть.
Сорин у нас тренер или блогер? Если он не верит в успех своих спорсменла, то надо завязывать с тренер твои.
Я что-то не понял, про какое колесо Хеггена говорит журналист?? Он крайне не стабилен в классическом спринте, именни поэтому и не поехал в Италию.
Это из серии норги спецом не поставили на марафон Хедегарда чтобы он не помешал Клэбо, абсолютно не разбираясь в матчасти и отсутствия классики у Эйнара
Хотелось бы посмотреть на лицо Хедегарда, если бы ему сказали что он бежит 50 км.
Может сбросить Вяльбе на Клэбо ?😆
Надоели со своей астмой_ Фетисов всех покусал
не бесись, все знают что норвежцы самые астматичные лыжники в мире. Без астмы никто из них не становится лыжником или биатлонистом ну или двоеборцем.
Преклонил колено, товарищ Сорин, перед Богом лыж. Благородно! А время и возраст это к любому человеку относится
Сам себе противоречит. 8 лет назад Клэбо был моложе… тогда почему сейчас мощнее? Ну ладно в спринте- там взрывные мышцы все решают.. но как он мог в дистанционках С ВОЗРАСТОМ и временем настолько прибавить?! Очень доверяю Сорину как грамотному тренеру… но тут явно деморализация какая то налицо… наши помчались на КМ на кураже в омут с головой , забыв о том что «не мышцы» сегодня решают судьбу медалей, а то… чего ИСУ аккуратно негласно нас лишило- смазка, хорошие лыжи, горная подготовка и доскональное знание и учет особенностей трассы и конечно психологическая и тактическая поддержка на лыжне для спортсменов и возможность посоветоваться для тренеров… Сорина могли себе позволить «облаять» любая собака на этих «праздниках жизни»…у кого в такой обстановке моральный дух не упадет?!
😄 то есть вы не в курсе когда пик у стаеров? Сейчас у Клэбо как раз тот возраст для топ результатов на дистанции длиннее.
Это говорит человек который никогда ничего не выиграл
