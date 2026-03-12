  Елена Вяльбе: «Cчитаю Пеклецову номером один в нашей команде, это будущее наших лыжных гонок»
Елена Вяльбе: «Cчитаю Пеклецову номером один в нашей команде, это будущее наших лыжных гонок»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает Алину Пеклецову сильнейшей российской лыжницей.

На чемпионате России-2026 в Южно-Сахалинске Пеклецова завоевала две бронзовые медали.

«Алина хорошо подвела себя к чемпионату России. Там была такая трасса, что для победы нужно было быть на несколько голов сильнее соперницы. Даже если она убегала, на спусках ее догоняли, и над техникой прохождения спусков ей еще нужно поработать. Она достаточно высоко сидит, у нее своеобразная посадка.

Возможно, ей не хватает каких-то спринтерских качеств на финише, но такие спортсменки тоже в свое время выигрывали Олимпийские игры, чемпионаты мира, та же Тереза Йохауг. Алина работает над этим. Тем не менее я все равно считаю ее номером один в нашей команде, это будущее наших лыжных гонок», – сказала Вяльбе.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Характер у Алины есть, голова в порядке, а как будет, время покажет
Увы, для современных лыжных гонок, её навыки, даже её комплекция не подходят. Да, какие-то гонки она будет выигрывать, даже на международном уровне, но все спринты, 80 процентов масс-стартом она будет проигрывать.
Елена Вяльбе знает, что говорит, столько олимпийских чемпионов вырастила. Перспективы роста у Пеклецовой прекрасные. А сборная с участием Терентьевой, Степановой, Пеклецовой, Крупицкой будет мощной.
Вообще-то, лучшая на сейчас Крупицкая.
В этом сезоне Пеклецова лучше - 8 побед, абсолютно во всех дистанционных гонках с медалями. У Крупицкой же всего 4 победы, и целый ряд гонок без медалей.
И впереди ещё тур с горой, где Пеклецова будет явным фаворитом, надеюсь Алина в итоге и выиграет Кубок России.
Вяльбе о том, как лыжники празднуют 8 марта: «Как правило, в этот день или после него у нас гонка, поэтому гуляний нет»
8 марта, 08:03
Вяльбе о собаке на трассе ЧР: «Такое бывает в разных видах спорта и странах. Досадное стечение обстоятельств, но бетонную стену вокруг всей трассы невозможно поставить»
7 марта, 10:24
«У собаки была понятная траектория. Я немного не поняла, как девчонки не смогли среагировать». Крупицкая о падениях лыжниц в марафоне
7 марта, 07:49
Лыжи. Кубок мира. Непряева, Карлссон, Андерссон, Венг, Диггинс, Шлинн, Сундлинг выступят в коньковом масс-старте на 50 км, женщины стартуют через 45 минут после мужчин
56 минут назад
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Нюэнгет, Хедегарт, Амундсен, Крюгер, Рее, Делож пробегут коньковый марафон на 50 км, женщины стартуют через 45 минут после мужчин
сегодня, 20:27
Клэбо о падении в спринте в Драммене: «Возьму несколько дней отдыха от тренировок и интернета. У меня только одна голова, ее надо беречь»
сегодня, 17:47
Ведущий лыжницы Багиян: «Она удивительно трудолюбивая, волевая, при этом скромная девчонка. Всегда, что бы я ни просил, Настя выполняла»
сегодня, 14:55
Бугаев об отношении со стороны иностранных спортсменов: «Многие за меня радуются, поддерживают. Здесь очень приятная атмосфера»
сегодня, 14:31
Александр Панжинский: «Даже в отсутствие Клэбо к главным фаворитам на медали в марафоне Коростелева не отнесу, потому что там есть норвежцы»
сегодня, 13:58
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, Россия – 5-я с четырьмя золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми наградами
сегодня, 13:29
🥉 Бугаев завоевал бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026
сегодня, 13:24
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт занял третье место в скоростном спуске и обеспечил себе пятый подряд Большой хрустальный глобус
сегодня, 12:36
Фадеев занял 12‑е место в соревнованиях по банкед‑слалому на Паралимпиаде-2026, Шеббо Монзер не смог финишировать
сегодня, 11:57
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 17-м месте
вчера, 19:26
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев – 14-й
вчера, 19:21
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
