Елена Вяльбе: «Cчитаю Пеклецову номером один в нашей команде, это будущее наших лыжных гонок»

Вяльбе назвала Пеклецову номером один в женской сборной России.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает Алину Пеклецову сильнейшей российской лыжницей.

На чемпионате России-2026 в Южно-Сахалинске Пеклецова завоевала две бронзовые медали.

«Алина хорошо подвела себя к чемпионату России. Там была такая трасса, что для победы нужно было быть на несколько голов сильнее соперницы. Даже если она убегала, на спусках ее догоняли, и над техникой прохождения спусков ей еще нужно поработать. Она достаточно высоко сидит, у нее своеобразная посадка.

Возможно, ей не хватает каких-то спринтерских качеств на финише, но такие спортсменки тоже в свое время выигрывали Олимпийские игры, чемпионаты мира, та же Тереза Йохауг. Алина работает над этим. Тем не менее я все равно считаю ее номером один в нашей команде, это будущее наших лыжных гонок», – сказала Вяльбе.