Никита Филиппов: «За медаль Олимпиады обещали холодильник индейки. Пока не видел, но надеюсь, пришлют»

Филиппов: за медаль Олимпиады обещали холодильник индейки. Надеюсь, пришлют.

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов рассказал о подарках за выступление на Олимпиаде.

— За победу вам много чего обещали. Все получили?

— IPhone 17 Pro отцу подарил. Еще приватное обслуживание в одном из банков дали, золотой слиток должны прислать. А самое необычное — обещали холодильник индейки. Пока не видел, но надеюсь, пришлют. Это было бы очень полезно, люблю индейку.

— Еще до Олимпиады вы говорили, что будете «двигаться на забродившем компоте и меде».

— Мед люблю с детства. У дедушки своя пасека, он передает — натуральный, вкусный. Я и в чай кладу, и просто ем, и в бане мажусь. Это в любом случае полезнее, чем сахар. Еще ем рис с медом, да и вообще много чего. Даже споры на мед у нас бывают. Недавно вот спорил: если два юниора попадут в тройку на одних соревнованиях, то я сбриваю бороду и оставляю усы.

А забродивший компот — это шутка. Я же вообще не пью. После Олимпиады хорошо попробовал алкоголь — повышал градус, понижал. Меня вообще не взяло! Эффекта ноль: ни опьянения, ни похмелья, даже голова не болела. Понял, что трезвый я такой же веселый. Больше пить не буду — зачем тратить деньги? Я думал, алкоголь вкусный, а он еще и невкусный! Для себя решил: буду двигаться на трезвом.

Теперь не буду тратиться. Хотя я и так не потратил ни копейки, просто показывал медаль — и бесплатно наливали. В Бормио была тусовка, развлекались там с другими ски-альпинистами, — сказал Филиппов .