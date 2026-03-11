Никита Филиппов: «Я рад, что такое внимание привлек к ски-альпинизму. Конечно, оно уже затихает. Летом про меня, наверное, забудут»

Филиппов: внимание к ски-альпинизму уже затихает. Летом про меня забудут.

Серебряный призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов рассказал, как изменилось отношение к нему после Игр в Милане.

— Прошло достаточно времени с Олимпиады в Милане. Вы чувствуете, что стали главным проводником ски-альпинизма в России?

— В принципе, жизнь особо не изменилась. На улице иногда стали подходить, фотографироваться. Правда, иногда путают.

— С кем?

— С кем угодно, просто лицо пока не особо узнают. А так — да, в соцсетях стало больше внимания, упоминаний, отметок. Но в целом все по-прежнему: с друзьями общаюсь, в команде отношение такое же.

— Иностранцы стали по-особому на вас настраиваться?

— На чемпионате Европы в Баку заметил, что швейцарцы пытались устраивать командную тактическую борьбу против меня. Не жесткую, но моменты были. Спортсмены из других стран стали чаще здороваться, поздравлять. Стали тоже узнавать. На чемпионате Европы ощущалось, что я фаворит, говорили: «Давай, выигрывай. Уже не темная лошадка».

— Когда завоевали единственную медаль для России на Олимпиаде, было ощущение, что стали главным человеком в стране на этот день?

— Да нет, такого не было. Мне кажется, футбол смотрят больше, чем обращают внимание на нас.

— В тот день все футбольные эксперты писали про ски-альпинизм. Это трогает?

— Конечно, я рад, что такое внимание привлек к нашему спорту. Надеюсь, оно продолжится. Конечно, оно уже затихает. Летом про меня, наверное, забудут. Но уже здорово, что после Олимпиады интерес выше, чем был до нее.

— Останетесь в своем виде или все-таки биатлон?

— Пока в ски-альпинизме. Все хорошо, все нравится. Я все равно не хотел бросать, хотел совмещать ски-альпинизм с биатлоном. Может, летом на лыжероллерах побегаю, — сказал Филиппов .