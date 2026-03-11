  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
1

Никита Филиппов: «Я рад, что такое внимание привлек к ски-альпинизму. Конечно, оно уже затихает. Летом про меня, наверное, забудут»

Серебряный призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов рассказал, как изменилось отношение к нему после Игр в Милане. 

— Прошло достаточно времени с Олимпиады в Милане. Вы чувствуете, что стали главным проводником ски-альпинизма в России?

— В принципе, жизнь особо не изменилась. На улице иногда стали подходить, фотографироваться. Правда, иногда путают.

— С кем?

— С кем угодно, просто лицо пока не особо узнают. А так — да, в соцсетях стало больше внимания, упоминаний, отметок. Но в целом все по-прежнему: с друзьями общаюсь, в команде отношение такое же.

— Иностранцы стали по-особому на вас настраиваться?

— На чемпионате Европы в Баку заметил, что швейцарцы пытались устраивать командную тактическую борьбу против меня. Не жесткую, но моменты были. Спортсмены из других стран стали чаще здороваться, поздравлять. Стали тоже узнавать. На чемпионате Европы ощущалось, что я фаворит, говорили: «Давай, выигрывай. Уже не темная лошадка».

— Когда завоевали единственную медаль для России на Олимпиаде, было ощущение, что стали главным человеком в стране на этот день?

— Да нет, такого не было. Мне кажется, футбол смотрят больше, чем обращают внимание на нас.

— В тот день все футбольные эксперты писали про ски-альпинизм. Это трогает?

— Конечно, я рад, что такое внимание привлек к нашему спорту. Надеюсь, оно продолжится. Конечно, оно уже затихает. Летом про меня, наверное, забудут. Но уже здорово, что после Олимпиады интерес выше, чем был до нее.

— Останетесь в своем виде или все-таки биатлон?

— Пока в ски-альпинизме. Все хорошо, все нравится. Я все равно не хотел бросать, хотел совмещать ски-альпинизм с биатлоном. Может, летом на лыжероллерах побегаю, — сказал Филиппов

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoНикита Филиппов
ски-альпинизм
logoСпорт-Экспресс
сборная России (ски-альпинизм)
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Непряева, Карлссон, Андерссон, Венг, Диггинс, Шлинн, Сундлинг выступят в коньковом масс-старте на 50 км, женщины стартуют через 45 минут после мужчин
56 минут назад
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Нюэнгет, Хедегарт, Амундсен, Крюгер, Рее, Делож пробегут коньковый марафон на 50 км, женщины стартуют через 45 минут после мужчин
сегодня, 20:27
Клэбо о падении в спринте в Драммене: «Возьму несколько дней отдыха от тренировок и интернета. У меня только одна голова, ее надо беречь»
сегодня, 17:47
Ведущий лыжницы Багиян: «Она удивительно трудолюбивая, волевая, при этом скромная девчонка. Всегда, что бы я ни просил, Настя выполняла»
сегодня, 14:55
Бугаев об отношении со стороны иностранных спортсменов: «Многие за меня радуются, поддерживают. Здесь очень приятная атмосфера»
сегодня, 14:31
Александр Панжинский: «Даже в отсутствие Клэбо к главным фаворитам на медали в марафоне Коростелева не отнесу, потому что там есть норвежцы»
сегодня, 13:58
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, Россия – 5-я с четырьмя золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми наградами
сегодня, 13:29
🥉 Бугаев завоевал бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026
сегодня, 13:24
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт занял третье место в скоростном спуске и обеспечил себе пятый подряд Большой хрустальный глобус
сегодня, 12:36
Фадеев занял 12‑е место в соревнованиях по банкед‑слалому на Паралимпиаде-2026, Шеббо Монзер не смог финишировать
сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 17-м месте
вчера, 19:26
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев – 14-й
вчера, 19:21
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Рекомендуем