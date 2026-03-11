9

Ски-альпинист Филиппов: «Мой отец и дядя болели за «Спартак». Поэтому у меня не было варианта болеть за другую команду»

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов рассказал, как стал болельщиком «Спартака».

— Откуда любовь к «Спартаку»?

— Мой отец и дядя болели за красно-белых. Поэтому у меня не было варианта болеть за другую команду.

— «Спартак» приглашал вас на матчи команды?

— Да, руководство связывалось, звали на матчи. Но сезон напряженный, сейчас никак не получится. Надеюсь, летом в Москве схожу.

— Следите за последними новостями команды?

— Из «Спартака» больше всего нравится капитан Роман Зобнин, слежу за ним. Обидно, конечно, что проиграли 2:5 «Динамо» в Кубке. Надеюсь, в чемпионате России будут хорошо выступать.

— Вы застали чемпионство-2017?

— Тогда мне было 15. Я как раз приехал на «Розу Хутор», на одних соревнованиях бежал в гору в футболке Дениса Глушакова времен того «Спартака»! И выиграл. В 2022 году, когда выиграли Кубок России, тоже радовался, но 2017-й эмоциональнее запомнился.

— Хотели бы встретиться с Глушаковым? Возможно, в бане.

— С радостью. Та футболка, наверное, до сих пор где-то дома лежит. Обязательно найду ее. Интересно, налезет ли она на меня сейчас, — сказал Филиппов.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
У меня батя за Динамо топит а я мясной с 3 класса, мнение бати конечно авторитетно но женщину и родной клуб надо выбирать самому и сердцем
Ответ Predator777
Это удивительно прямо !
Обычно из поколения в поколение - сильный Вы человек и самостоятельный уже в начальной школе были ))
И это не ирония - жму руку !
У меня внук 17 лет болельщик Спартака в четвертном поколении )
Ответ OldRedWhite
В те времена Спартак играл так что его было невозможно не полюбить, + большинство парней с кем ходил на футбол также болели за мясо, вместе на матчи потом гоняли и вобщем все сложилось так как сложилось, а отца травил шутками когда Динамо - Спартак играли и играют, до сих пор ...))
Это как пойдёт. У меня на работе 2 начальника. Так вот один за Спартак, другой за Динамо, хотя родные братья.
У меня батя за Торпедо болел, а дядька за Динамо. А я за Спартак.) Здесь не угадаешь.
Материалы по теме
Филиппов стал 14-м в вертикальной гонке на чемпионате Европы, Рачинская заняла 8-е место
8 марта, 08:23
Никита Филиппов: «Вообще не опасаюсь, что появится звездная болезнь. Я парень простой»
5 марта, 20:37
Никита Филиппов: «Международный сезон очень эмоциональный: серебро Олимпиады, теперь золото чемпионата Европы. Я все еще сплю?»
4 марта, 15:19
Лыжи. Кубок мира. Непряева, Карлссон, Андерссон, Венг, Диггинс, Шлинн, Сундлинг выступят в коньковом масс-старте на 50 км, женщины стартуют через 45 минут после мужчин
56 минут назад
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Нюэнгет, Хедегарт, Амундсен, Крюгер, Рее, Делож пробегут коньковый марафон на 50 км, женщины стартуют через 45 минут после мужчин
сегодня, 20:27
Клэбо о падении в спринте в Драммене: «Возьму несколько дней отдыха от тренировок и интернета. У меня только одна голова, ее надо беречь»
сегодня, 17:47
Ведущий лыжницы Багиян: «Она удивительно трудолюбивая, волевая, при этом скромная девчонка. Всегда, что бы я ни просил, Настя выполняла»
сегодня, 14:55
Бугаев об отношении со стороны иностранных спортсменов: «Многие за меня радуются, поддерживают. Здесь очень приятная атмосфера»
сегодня, 14:31
Александр Панжинский: «Даже в отсутствие Клэбо к главным фаворитам на медали в марафоне Коростелева не отнесу, потому что там есть норвежцы»
сегодня, 13:58
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, Россия – 5-я с четырьмя золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми наградами
сегодня, 13:29
🥉 Бугаев завоевал бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026
сегодня, 13:24
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт занял третье место в скоростном спуске и обеспечил себе пятый подряд Большой хрустальный глобус
сегодня, 12:36
Фадеев занял 12‑е место в соревнованиях по банкед‑слалому на Паралимпиаде-2026, Шеббо Монзер не смог финишировать
сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 17-м месте
вчера, 19:26
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев – 14-й
вчера, 19:21
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Рекомендуем