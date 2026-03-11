Ски-альпинист Филиппов: «Мой отец и дядя болели за «Спартак». Поэтому у меня не было варианта болеть за другую команду»
Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов рассказал, как стал болельщиком «Спартака».
— Откуда любовь к «Спартаку»?
— Мой отец и дядя болели за красно-белых. Поэтому у меня не было варианта болеть за другую команду.
— «Спартак» приглашал вас на матчи команды?
— Да, руководство связывалось, звали на матчи. Но сезон напряженный, сейчас никак не получится. Надеюсь, летом в Москве схожу.
— Следите за последними новостями команды?
— Из «Спартака» больше всего нравится капитан Роман Зобнин, слежу за ним. Обидно, конечно, что проиграли 2:5 «Динамо» в Кубке. Надеюсь, в чемпионате России будут хорошо выступать.
— Вы застали чемпионство-2017?
— Тогда мне было 15. Я как раз приехал на «Розу Хутор», на одних соревнованиях бежал в гору в футболке Дениса Глушакова времен того «Спартака»! И выиграл. В 2022 году, когда выиграли Кубок России, тоже радовался, но 2017-й эмоциональнее запомнился.
— Хотели бы встретиться с Глушаковым? Возможно, в бане.
— С радостью. Та футболка, наверное, до сих пор где-то дома лежит. Обязательно найду ее. Интересно, налезет ли она на меня сейчас, — сказал Филиппов.
Обычно из поколения в поколение - сильный Вы человек и самостоятельный уже в начальной школе были ))
И это не ирония - жму руку !
У меня внук 17 лет болельщик Спартака в четвертном поколении )