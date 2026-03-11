Ски-альпинист Филиппов: «Мой отец и дядя болели за «Спартак». Поэтому у меня не было варианта болеть за другую команду»

Филиппов о любви к «Спартаку»: не было варианта болеть за другую команду.

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов рассказал, как стал болельщиком «Спартака».

— Откуда любовь к «Спартаку»?

— Мой отец и дядя болели за красно-белых. Поэтому у меня не было варианта болеть за другую команду.

— «Спартак» приглашал вас на матчи команды?

— Да, руководство связывалось, звали на матчи. Но сезон напряженный, сейчас никак не получится. Надеюсь, летом в Москве схожу.

— Следите за последними новостями команды?

— Из «Спартака» больше всего нравится капитан Роман Зобнин , слежу за ним. Обидно, конечно, что проиграли 2:5 «Динамо» в Кубке. Надеюсь, в чемпионате России будут хорошо выступать.

— Вы застали чемпионство-2017?

— Тогда мне было 15. Я как раз приехал на «Розу Хутор», на одних соревнованиях бежал в гору в футболке Дениса Глушакова времен того «Спартака»! И выиграл. В 2022 году, когда выиграли Кубок России, тоже радовался, но 2017-й эмоциональнее запомнился.

— Хотели бы встретиться с Глушаковым? Возможно, в бане.

— С радостью. Та футболка, наверное, до сих пор где-то дома лежит. Обязательно найду ее. Интересно, налезет ли она на меня сейчас, — сказал Филиппов.