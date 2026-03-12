  • ⚡ Лыжи. Кубок мира. Эвенсен выиграл классический спринт, Туз – 2-й, Коллеруд – 3-й, Клэбо упал и выбыл в полуфинале
Норвежец Эвенсен выиграл спринт на Кубке мира в Драммене.

12 марта лыжники выступили в спринте на этапе Кубка мира в Драммене. Победу одержал норвежец Ансгар Эвенсен.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

8-й этап

Драммен, Норвегия

Мужчины

Спринт, классический стиль

Финал

1. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 2.31,24

2. Иржи Туз (Чехия) – 0,31

3. Кристиан Коллеруд (Норвегия) – 0,35

4. Харальд Амундсен (Норвегия) – 0,43

5. Жюль Шаппаз (Франция) – 0,86

6. Антон Гран (Швеция) – 49,41

Йоханнес Клэбо (Норвегия) упал и не смог финишировать в полуфинале.

Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Осло

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментаторы на окко нет слов. Закончилось везение Клэбо. Конечно только за счет везения он все эти годы выигрывал
Ответ Judgin_
Клебо везло не попадать в завалы.
Ответ Сергей Иванов
Может это не везение, а мастерство? Он бы и тут ушел бы от завала, но Огден ему прямо на ногу упал.
Головой очень прилично долбанулся, здоровья конечно.
Ответ Пит-Стоп
Привык выигрывать в тепличных условиях, а где, кстати, наш распиаренный западом Коростылев.
Клебанычу вообще некуда было деваться - Огден лег прям ему в ноги, Йоханнес до последнего пытался устоять, поэтому и падение получилось таким жестким, головой ударился, а потом еще и лыжей попало.
Огден конечно олень, просто вынес. Теперь интересно кто заберет победу от такого подарка?
Ответ SkiSiber
6 номер интересен, если первую гонку ещё и выиграет
Ответ SkiAndLon
Шаппаз сильно прошел свой пф. Он наверное и заберет. На ЧМ и прошлом спринте в тройке был
Клебо можно победить только таким способом...
Ответ Dr. Sheldon Cooper
И норвежским организаторам это удалось) Никто их не заставлял делать такую чудо-трассу для карликов
Если сотряс, то пропустит оставшиеся гонки в Кубке Мира.. Ладно, хоть Кубок Мира уже обеспечил. Здоровья.
Вот это жесть
Ровно десять лет назад именно в Драммене Клебо дебютировал на КМ. Прошёл квалу и бежал в одном забеге 1/4 финала с Нортугом.

Нортуг тогда одержал свою последнюю победу на Кубке мира. А Клебо провёл первую гонку.
Ответ gerr_max
Нортуг боец и Клебо рядом с ним не стоял.
Вот так зайдешь узнать результаты...
Подиум - прямо, поразительный. Да и финал тоже.
Но все молодцы, смогли выстоять в этом бардаке.
Надеюсь, у Йоханнеса все в порядке со здоровьем, обошлось без сотрясений.
И обычно он в такой ситуации специально уходит вперед, чтобы в завалы не попасть. Тут что-то чуйка подвела.
Ответ DelNord
Тут спуск такой, что даже его накатят, если он первым сядет, хотя бывает, что он первым от всех уезжает на спусках, потому расположился за здоровяком Граном. Никто не мог предвидеть, что Огден ему на лыжи ляжет.
Щас Васильев и иже с ним напишут про бумеранг.
