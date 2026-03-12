⚡ Лыжи. Кубок мира. Эвенсен выиграл классический спринт, Туз – 2-й, Коллеруд – 3-й, Клэбо упал и выбыл в полуфинале

Норвежец Эвенсен выиграл спринт на Кубке мира в Драммене.

12 марта лыжники выступили в спринте на этапе Кубка мира в Драммене. Победу одержал норвежец Ансгар Эвенсен.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

8-й этап

Драммен, Норвегия

Мужчины

Спринт, классический стиль

Финал

1. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 2.31,24

2. Иржи Туз (Чехия) – 0,31

3. Кристиан Коллеруд (Норвегия) – 0,35

4. Харальд Амундсен (Норвегия) – 0,43

5. Жюль Шаппаз (Франция) – 0,86

6. Антон Гран (Швеция) – 49,41

Йоханнес Клэбо (Норвегия) упал и не смог финишировать в полуфинале.

