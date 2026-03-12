⚡ Лыжи. Кубок мира. Эвенсен выиграл классический спринт, Туз – 2-й, Коллеруд – 3-й, Клэбо упал и выбыл в полуфинале
Норвежец Эвенсен выиграл спринт на Кубке мира в Драммене.
12 марта лыжники выступили в спринте на этапе Кубка мира в Драммене. Победу одержал норвежец Ансгар Эвенсен.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
8-й этап
Драммен, Норвегия
Мужчины
Спринт, классический стиль
Финал
1. Ансгар Эвенсен (Норвегия) – 2.31,24
2. Иржи Туз (Чехия) – 0,31
3. Кристиан Коллеруд (Норвегия) – 0,35
4. Харальд Амундсен (Норвегия) – 0,43
5. Жюль Шаппаз (Франция) – 0,86
6. Антон Гран (Швеция) – 49,41
Йоханнес Клэбо (Норвегия) упал и не смог финишировать в полуфинале.
Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Осло
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Нортуг тогда одержал свою последнюю победу на Кубке мира. А Клебо провёл первую гонку.
Подиум - прямо, поразительный. Да и финал тоже.
Но все молодцы, смогли выстоять в этом бардаке.
Надеюсь, у Йоханнеса все в порядке со здоровьем, обошлось без сотрясений.
И обычно он в такой ситуации специально уходит вперед, чтобы в завалы не попасть. Тут что-то чуйка подвела.