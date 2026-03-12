  • ⚡ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг победила в классическом спринте, Шистад – 2-я, Фендрих – 3-я
⚡ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг победила в классическом спринте, Шистад – 2-я, Фендрих – 3-я

Шведка Йонна Сундлинг выиграла спринт на Кубке мира в Драммене.

12 марта лыжницы выступили в классическом спринте на этапе Кубка мира в Драммене. Победу одержала шведка Йонна Сундлинг.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

8-й этап

Драммен, Норвегия

Женщины

Спринт, классический стиль

Финал

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.59,64

2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 0,77

3. Надин Фендрих (Швейцария) – 1,59

4. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 3,05

5. Лаура Гиммлер (Германия) – 4,01

6. Ане Стенсет (Норвегия) – 5,53

Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Осло

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Всегда за Йонну; но думал, не в этот раз. Но, подтвердила свой класс.
Классный финиш. У Сундлинг стальные яйки.
Ай да Йона, умыла в очередной раз кобылу
Ай да Йона, умыла в очередной раз кобылу
Я уже предвкушал надменное лицо и демонстративное пренебрежение, а тут..)
Ай да Йона, умыла в очередной раз кобылу
🤣
Йонна! Вот тебе ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
Сундлинг красотка, сделала норвежскую бройлершу.
Сван это какой-то лыжемонстр - лечь в последнем повороте, подняться и догнать второе место.
Сван это какой-то лыжемонстр - лечь в последнем повороте, подняться и догнать второе место.
Только после этого не ясно, сколько сил на финал осталось.
Сван это какой-то лыжемонстр - лечь в последнем повороте, подняться и догнать второе место.
Да, это было впечатляюще
Очень болела за Йону! А норвежская женщина Шистад ведет себя после проигрыша как наш Александр, все девчонки общаются, поздравляют друг друга, обмениваются впечатлениями, а она с таким фейсом, как будто всех ненавидит
Вау ! Вот это дуэль !
Норвегия в тишине...
Красивый финал, шикарная разборка. Сундлинг более выносливая, Шистад на последнем метре прям вырубило
Боже, последний спринт у девушек будет очень интересным, целых 3 претендентки на победу в зачёте. Болею за Надин
Материалы по теме
❄️ Лыжи. Кубок мира. Непряева стала 4-й в классической «разделке» на 10 км, Карлссон победила, Сван – 2-я, Диггинс – 3-я
8 марта, 10:32
❄️ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг победила в коньковом спринте, Сван – 2-я, Ридзек – 3-я
7 марта, 11:55
⚡ Лыжи. Кубок мира. Непряева – 5-я в скиатлоне, победила Венг, Диггинс – 2-я, Карлссон – 3-я
1 марта, 16:04
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Непряева, Карлссон, Андерссон, Венг, Диггинс, Шлинн, Сундлинг выступят в коньковом масс-старте на 50 км, женщины стартуют через 45 минут после мужчин
22 минуты назад
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Нюэнгет, Хедегарт, Амундсен, Крюгер, Рее, Делож пробегут коньковый марафон на 50 км, женщины стартуют через 45 минут после мужчин
40 минут назад
Клэбо о падении в спринте в Драммене: «Возьму несколько дней отдыха от тренировок и интернета. У меня только одна голова, ее надо беречь»
сегодня, 17:47
Ведущий лыжницы Багиян: «Она удивительно трудолюбивая, волевая, при этом скромная девчонка. Всегда, что бы я ни просил, Настя выполняла»
сегодня, 14:55
Бугаев об отношении со стороны иностранных спортсменов: «Многие за меня радуются, поддерживают. Здесь очень приятная атмосфера»
сегодня, 14:31
Александр Панжинский: «Даже в отсутствие Клэбо к главным фаворитам на медали в марафоне Коростелева не отнесу, потому что там есть норвежцы»
сегодня, 13:58
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, Россия – 5-я с четырьмя золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми наградами
сегодня, 13:29
🥉 Бугаев завоевал бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026
сегодня, 13:24
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт занял третье место в скоростном спуске и обеспечил себе пятый подряд Большой хрустальный глобус
сегодня, 12:36
Фадеев занял 12‑е место в соревнованиях по банкед‑слалому на Паралимпиаде-2026, Шеббо Монзер не смог финишировать
сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 17-м месте
вчера, 19:26
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев – 14-й
вчера, 19:21
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Рекомендуем