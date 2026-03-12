⚡ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг победила в классическом спринте, Шистад – 2-я, Фендрих – 3-я

Шведка Йонна Сундлинг выиграла спринт на Кубке мира в Драммене.

12 марта лыжницы выступили в классическом спринте на этапе Кубка мира в Драммене. Победу одержала шведка Йонна Сундлинг. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 8-й этап Драммен, Норвегия Женщины Спринт, классический стиль Финал 1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.59,64 2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 0,77 3. Надин Фендрих (Швейцария) – 1,59 4. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 3,05 5. Лаура Гиммлер (Германия) – 4,01 6. Ане Стенсет (Норвегия) – 5,53