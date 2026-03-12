⚡ Лыжи. Кубок мира. Сундлинг победила в классическом спринте, Шистад – 2-я, Фендрих – 3-я

12 марта лыжницы выступили в классическом спринте на этапе Кубка мира в Драммене. Победу одержала шведка Йонна Сундлинг.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
8-й этап
Драммен, Норвегия
Женщины
Спринт, классический стиль
Финал
1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2.59,64
2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 0,77
3. Надин Фендрих (Швейцария) – 1,59
4. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 3,05
5. Лаура Гиммлер (Германия) – 4,01
6. Ане Стенсет (Норвегия) – 5,53
Расписание трансляций этапов Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене и Осло
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Норвегия в тишине...