79

Чешские паралимпийцы отказались от фото с россиянами после победы Багиян

Чешские паралимпийцы отказались фотографироваться на пьедестале почета с российской лыжницей Анастасией Багиян.

Сегодня Багиян выиграла золото в классической «разделке» на 10 км в категории NS1 (спортсмены с нарушением зрения). Ее ведущим спортсменом является Сергей Синякин.

Представительница Чехии Симона Бубеничкова финишировали второй, немка Леони Мария Вальтер – третьей. 

Во время церемонии награждения чешка и ее сопровождающий отказались от фото с россиянами. 

Для Багиян это второе золото Игр-2026, ранее она победила в спринте. Тогда занявшая второе место немка Линн Кацмайер и ее сопровождающий тоже не стали делать совместное фото. 

Российские спортсмены выступают на Паралимпийских играх с флагом и гимном. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Анастасия Багиян
logoпаралимпийская сборная России
logoПаралимпийские игры
logoлыжные гонки
Политика
79 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Моральные инвалиды.
Ответ rusriver
Ещё и моральные инвалиды, наверное так правильнее...
Ответ rusriver
Это неизлечимо. Да и хрен с ними! Пусть помучаются от неизбежности. Пора привыкать.
Отец снял меня с коня, взял за руку, подвел к увечному. «Не бойся, Баурджан, калеки. Он не
страшен. Самое страшное на свете — это калека совести». (А. Бек. "Волоколамское шоссе").
Ответ Илья Александров_1116468028
Это лучший коммент, больше можно уже ничего не писать)
А с американцами и евреями они не отказались фотографироваться?
Ответ Bandit Samarskij
С хозяевами как откажешься?😅
Их проблемы. Плюнуть на них и растереть. Если их ненависть и до паралимпийцев доходит, то карма Чехию сама потом накажет
Ответ Kitoglab
Их проблемы. Плюнуть на них и растереть. Если их ненависть и до паралимпийцев доходит, то карма Чехию сама потом накажет
Комментарий скрыт
Ответ RembaXXX
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Я же правильно понимаю, что с американскими спортсменами Чехия тоже не хочет контактировать? Ведь да? 😅
Ответ Kitoglab
Их незрячим включают "правильные" новостные программы.
Ответ Kitoglab
Как можно хозяина обидеть. мало того. что кормить не будет. Так еще и пинка даст
Анастасия - молодчина! Золото - наше! А чехи ни на что другое просто неспособны.
От создателей: "В Европе нет негатива к россиянам, а русофобия - страшилки пропаганды"
Ответ Артем Чугунов
Комментарий удален пользователем
Ответ Krogan_
Комментарий удален пользователем
Ага, это же мы 100 млрд санкций ввели против Великобритании, а не наоборот) И ракеты наши летят в Йоркшир, а не их в Брянск и Белгород. И наши спортсмены отказываются с ними фотографироваться и бойкотируют соревнования. Только мантру про ТВ повторять, которая везде одинаковая.
Советую вернуться из Зазеркалья, когда-нибудь придется
Какие жалкие и мелочные вассалы коалиции Эпштейна
Вот так и ФИФА и УЕФА должны банить футбольную шушеру, ставя им технари, кто откажется играть с нами в официальных турнирах.
Ответ Вондроушова
Немке и чешке какие-то технари дали ?!
Ответ Сергей Лепехин
Да, кстати , только чехи не стали тут фотографироваться?
Корёжит чертей
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
