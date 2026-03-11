Чешские паралимпийцы отказались от фото с россиянами после победы Багиян
Чешские паралимпийцы отказались фотографироваться на пьедестале почета с российской лыжницей Анастасией Багиян.
Сегодня Багиян выиграла золото в классической «разделке» на 10 км в категории NS1 (спортсмены с нарушением зрения). Ее ведущим спортсменом является Сергей Синякин.
Представительница Чехии Симона Бубеничкова финишировали второй, немка Леони Мария Вальтер – третьей.
Во время церемонии награждения чешка и ее сопровождающий отказались от фото с россиянами.
Для Багиян это второе золото Игр-2026, ранее она победила в спринте. Тогда занявшая второе место немка Линн Кацмайер и ее сопровождающий тоже не стали делать совместное фото.
Российские спортсмены выступают на Паралимпийских играх с флагом и гимном.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
страшен. Самое страшное на свете — это калека совести». (А. Бек. "Волоколамское шоссе").
Советую вернуться из Зазеркалья, когда-нибудь придется