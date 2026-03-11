Михаил Мамиашвили: «Для паралимпийцев российский гимн – это колоссальный стимул. Пускай снова цивилизованный мир возвращается»

Мамиашвили: для паралимпийцев российский гимн – это колоссальный стимул.

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил успехи российских паралимпийцев на Игра-2026 в Италии.

Российские паралимпийцы на Паралимпиаде уже завоевали четыре золота и две бронзы. Соревнования завершатся 15 марта.

«Мы не просто болельщики, а самые заинтересованные, погруженные в желание того, что сейчас реализуют наши ребята. Для них это колоссальный стимул, и, конечно, пора уже для систематического звучания нашего гимна. Пускай снова цивилизованный мир возвращается. Хочется поздравить ребят и президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова.

Мы с Рожковым вместе боролись, он был прекрасным способным борцом, мастером спорта СССР, мы долгие годы вместе с ним работали. До сих пор у нас тесные, человеческие и рабочие отношения.

У паралимпийцев много работы в плане по адаптации ребят. Вчера у нас на молодежном первенстве Европы три наших спортсмена стояли под флагом и звучал гимн нашей великой страны. Это огромный стимул, и очень отрадно, что это понимание своей сопричастности и ответственности.

Уверен, что и эмоциональный настрой тут влияет на ребят, достойное выступление их тоже получается благодаря таким стимулам как флаг и гимн. Мы все в одной лодке и делаем одно дело», – сказал Мамиашвили.