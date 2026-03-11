Тренер паралимпийской сборной России Громова о лыжной эстафете: «Если есть шанс на призы, надо бежать. А шанс всегда есть»

Громова: российские лыжники могут выиграть эстафету на Паралимпиаде-2026.

Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова рассказала о шансах россиян на победу в эстафете на Паралимпийских играх в Италии.

Ранее Иван Голубков и Анастасия Багиян выиграли золотые медали в гонках на 10 км. На счету Багиян также победа в спринте.

«Если есть шанс на призы, надо бежать. А шанс всегда есть – это же эстафета. Мы же готовились. Ваня перед Кореей был сильнейшим (на Игры-2018 мужскую команду не допустили, перед Пекином был сильнейшим (российскую сборную отстранили от участия), и сейчас он же сильнейший.

Кто-то к этому вопросу относится так – покататься, получить удовольствие. Да, мы тоже получаем колоссальное от этого удовольствие. Только мы еще удовольствие получаем от того, что мы выигрываем, и от того, что мы сделали все правильно. Мы заряжены на лучшее, мы хотим сделать лучше.

Эстафеты по-разному проходят. Когда я пришла почти 40 лет назад, она была у стоящих отдельно, у сидящих отдельно, у мальчиков отдельно много-много раз. Потом, естественно, мы поднимались, шли все выше и выше. Меняли алгоритм эстафеты по-разному.

Может, я себе льщу, конечно, но, мне кажется, они придумывали варианты, чтобы нас обыгрывать», – сказала Громова.