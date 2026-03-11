  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Тренер паралимпийской сборной России Громова о лыжной эстафете: «Если есть шанс на призы, надо бежать. А шанс всегда есть»
0

Громова: российские лыжники могут выиграть эстафету на Паралимпиаде-2026.

Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова рассказала о шансах россиян на победу в эстафете на Паралимпийских играх в Италии. 

Ранее Иван Голубков и Анастасия Багиян выиграли золотые медали в гонках на 10 км. На счету Багиян также победа в спринте.

«Если есть шанс на призы, надо бежать. А шанс всегда есть – это же эстафета. Мы же готовились. Ваня перед Кореей был сильнейшим (на Игры-2018 мужскую команду не допустили, перед Пекином был сильнейшим (российскую сборную отстранили от участия), и сейчас он же сильнейший.

Кто-то к этому вопросу относится так – покататься, получить удовольствие. Да, мы тоже получаем колоссальное от этого удовольствие. Только мы еще удовольствие получаем от того, что мы выигрываем, и от того, что мы сделали все правильно. Мы заряжены на лучшее, мы хотим сделать лучше.

Эстафеты по-разному проходят. Когда я пришла почти 40 лет назад, она была у стоящих отдельно, у сидящих отдельно, у мальчиков отдельно много-много раз. Потом, естественно, мы поднимались, шли все выше и выше. Меняли алгоритм эстафеты по-разному.

Может, я себе льщу, конечно, но, мне кажется, они придумывали варианты, чтобы нас обыгрывать», – сказала Громова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoПаралимпийские игры
Анастасия Багиян
Иван Голубков
ТАСС
logoпаралимпийская сборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Легков об отказе немецких паралыжников фотографироваться с россиянами: «Надеюсь, они так же поступят в отношении американцев»
11 марта, 13:59
Лыжник Голубков: «С радостью встречусь с Путиным. Мы уже встречались, но были ковидные ограничения, все строго»
11 марта, 13:49
Представители сборной Чехии отказались от общения с российскими журналистами на Паралимпиаде-2026
11 марта, 13:30
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Непряева, Карлссон, Андерссон, Венг, Диггинс, Шлинн, Сундлинг выступят в коньковом масс-старте на 50 км, женщины стартуют через 45 минут после мужчин
55 минут назад
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Нюэнгет, Хедегарт, Амундсен, Крюгер, Рее, Делож пробегут коньковый марафон на 50 км, женщины стартуют через 45 минут после мужчин
сегодня, 20:27
Клэбо о падении в спринте в Драммене: «Возьму несколько дней отдыха от тренировок и интернета. У меня только одна голова, ее надо беречь»
сегодня, 17:47
Ведущий лыжницы Багиян: «Она удивительно трудолюбивая, волевая, при этом скромная девчонка. Всегда, что бы я ни просил, Настя выполняла»
сегодня, 14:55
Бугаев об отношении со стороны иностранных спортсменов: «Многие за меня радуются, поддерживают. Здесь очень приятная атмосфера»
сегодня, 14:31
Александр Панжинский: «Даже в отсутствие Клэбо к главным фаворитам на медали в марафоне Коростелева не отнесу, потому что там есть норвежцы»
сегодня, 13:58
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, Россия – 5-я с четырьмя золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми наградами
сегодня, 13:29
🥉 Бугаев завоевал бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026
сегодня, 13:24
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт занял третье место в скоростном спуске и обеспечил себе пятый подряд Большой хрустальный глобус
сегодня, 12:36
Фадеев занял 12‑е место в соревнованиях по банкед‑слалому на Паралимпиаде-2026, Шеббо Монзер не смог финишировать
сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 17-м месте
вчера, 19:26
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев – 14-й
вчера, 19:21
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Рекомендуем