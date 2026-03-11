Легков об отказе немецких паралыжников фотографироваться с россиянами: «Надеюсь, они так же поступят в отношении американцев»

Легков: надеюсь, немецкие лыжники откажутся фотографироваться с американцами.

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков надеется, что немецкие лыжники, которые отвернулись во время исполнения российского гимна на церемонии награждения на Паралимпиаде , так же поступят и во время чествования спортсменов из США.

На церемонии награждения россиянка Анастасия Багиян и ее спортсмен-ведущий Сергей Синякин поднялись на высшую ступень пьедестала. Немцы Линн Кацмайер и Флориан Бауманн, занявшие второе место, во время исполнения российского гимна держались на расстоянии и не снимали шапки, а от совместного селфи с россиянами отказались.

«Это не от большого ума. Надеюсь, что они так же поступят в отношении американских спортсменов», – сказал Легков.

«Наши паралимпийцы – молодцы, все прекрасно. Мы очень рады, что гимн играет. Я в них нисколько не сомневался, надо, чтобы они продолжали в том же духе», – приводит слова Легкова ТАСС.

