10

Легков об отказе немецких паралыжников фотографироваться с россиянами: «Надеюсь, они так же поступят в отношении американцев»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков надеется, что немецкие лыжники, которые отвернулись во время исполнения российского гимна на церемонии награждения на Паралимпиаде, так же поступят и во время чествования спортсменов из США.

На церемонии награждения россиянка Анастасия Багиян и ее спортсмен-ведущий Сергей Синякин поднялись на высшую ступень пьедестала. Немцы Линн Кацмайер и Флориан Бауманн, занявшие второе место, во время исполнения российского гимна держались на расстоянии и не снимали шапки, а от совместного селфи с россиянами отказались.

«Это не от большого ума. Надеюсь, что они так же поступят в отношении американских спортсменов», – сказал Легков. 

«Наши паралимпийцы – молодцы, все прекрасно. Мы очень рады, что гимн играет. Я в них нисколько не сомневался, надо, чтобы они продолжали в том же духе», – приводит слова Легкова ТАСС. 

МОК не отстранил США и Израиль. Причина: спорт должен стать «маяком надежды»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Напрасные надежды, только идиот может кусать руку хозяина которая его кормит.
США подмяли под себя весь мир, даже наш "лучший друг" Си Цзиньпин уже готов лизать Трампу пятую точку ради снижения экономических санкций.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А как же дух Анкориджа?🤔
Сейчас они такие же преступники. Иран независимая страна. Они ни на кого не нападали. США с Изрилем просто взяли и напали на безащитных. И еще школу разбомбили просто так
Quod licet iovi non licet bovi!🤷‍♂️
Не, у них команда была только на россиян реагировать, это же немчура все по команде делают.
Золото наше. Немцы в параше. Пускай куксятся дальше, раз ни на что другое не способны
