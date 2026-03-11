Представители сборной Чехии отказались от общения с российскими журналистами на Паралимпиаде-2026

Представители сборной Чехии отказались от общения с российскими журналистами на Паралимпийских играх в Италии.

Сегодня российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золото в гонке на 10 км. Второе место заняла чешка Симона Бубеничкова.

«Россияне? Мы не будем говорить», – сказал журналистам пресс-атташе чешской сборной, после чего повернулся спиной и загородил спортсменку.

Паралимпийские игры проходят с 6 по 15 марта. Сборная России выступает с флагом и гимном страны.