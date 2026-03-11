Представители сборной Чехии отказались от общения с российскими журналистами на Паралимпиаде-2026

Представители сборной Чехии отказались от общения с российскими журналистами на Паралимпийских играх в Италии.

Сегодня российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золото в гонке на 10 км. Второе место заняла чешка Симона Бубеничкова.

«Россияне? Мы не будем говорить», – сказал журналистам пресс-атташе чешской сборной, после чего повернулся спиной и загородил спортсменку.

Паралимпийские игры проходят с 6 по 15 марта. Сборная России выступает с флагом и гимном страны.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Да и хрен с вами.
"Неприятность эту мы переживём" (с)
Стоит ждать на днях историю от The Athletics о том, что злые чешские спецслужбисты под видом пресс-атташе контролируют своих спортсменов и не дают им разговаривать с журналистами?
Клоуны. Не более
Нужно сообщить Глушакову,пусть разбирается с ними.
Ну и нечего к ним лезть, берите лучше интервью у наших спортсменов и тренеров. Хотя я думаю, найдутся адекватные люди которые спокойно побеседуют.
