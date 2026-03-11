Представители сборной Чехии отказались от общения с российскими журналистами на Паралимпиаде-2026
Представители сборной Чехии отказались общаться с российскими журналистами.
Представители сборной Чехии отказались от общения с российскими журналистами на Паралимпийских играх в Италии.
Сегодня российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золото в гонке на 10 км. Второе место заняла чешка Симона Бубеничкова.
«Россияне? Мы не будем говорить», – сказал журналистам пресс-атташе чешской сборной, после чего повернулся спиной и загородил спортсменку.
Паралимпийские игры проходят с 6 по 15 марта. Сборная России выступает с флагом и гимном страны.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
"Неприятность эту мы переживём" (с)