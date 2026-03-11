«Вы продемонстрировали твердый характер и волю к победе». Путин поздравил лыжника Голубкова с победой на Паралимпиаде

Путин поздравил лыжника Голубкова с золотом Паралимпийских игр.

Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Ивана Голубкова с победой на Паралимпиаде-2026 в Италии.

Голубков выиграл золото в гонке на 10 км сидя. Россиянин является шестикратным чемпионом мира и девятикратным обладателем Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.

«Уважаемый Иван Юрьевич! Поздравляю Вас с триумфом на XIV Паралимпийских зимних играх.

Благодаря неустанному труду, вере в собственные силы и преданности любимому делу Вы блестяще выступили на самых главных соревнованиях паралимпийцев, продемонстрировали мастерство, твердый характер и волю к победе. По праву завоевали золото в лыжных гонках.

И конечно, особые слова признательности – в адрес Ваших наставников и тренеров, всех, кто помогает Вам добиваться столь значимых результатов. Желаю новых успехов и всего наилучшего. Мы гордимся Вами!» – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

