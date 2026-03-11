  • «Вы продемонстрировали твердый характер и волю к победе». Путин поздравил лыжника Голубкова с победой на Паралимпиаде
Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Ивана Голубкова с победой на Паралимпиаде-2026 в Италии.

Голубков выиграл золото в гонке на 10 км сидя. Россиянин является шестикратным чемпионом мира и девятикратным обладателем Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.

«Уважаемый Иван Юрьевич! Поздравляю Вас с триумфом на XIV Паралимпийских зимних играх.

Благодаря неустанному труду, вере в собственные силы и преданности любимому делу Вы блестяще выступили на самых главных соревнованиях паралимпийцев, продемонстрировали мастерство, твердый характер и волю к победе. По праву завоевали золото в лыжных гонках.

И конечно, особые слова признательности – в адрес Ваших наставников и тренеров, всех, кто помогает Вам добиваться столь значимых результатов. Желаю новых успехов и всего наилучшего. Мы гордимся Вами!» – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля. 

Лыжник Голубков о победе на Паралимпиаде: «Эту медаль я посвящаю всей нашей стране, поздравляю и президента»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт Кремля
Материалы по теме
🥇 Российская лыжница Багиян одержала победу в гонке на 10 км на Паралимпиаде-2026. Это ее второе золото
11 марта, 12:29
Тихонов об отказе немцев фотографироваться с россиянами: «Им надо преклониться перед нашими, что их избавили от фашизма»
11 марта, 11:11
Лыжник Голубков о победе на Паралимпиаде: «Эту медаль я посвящаю всей нашей стране, поздравляю и президента»
11 марта, 11:10
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Непряева, Карлссон, Андерссон, Венг, Диггинс, Шлинн, Сундлинг выступят в коньковом масс-старте на 50 км, женщины стартуют через 45 минут после мужчин
55 минут назад
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Нюэнгет, Хедегарт, Амундсен, Крюгер, Рее, Делож пробегут коньковый марафон на 50 км, женщины стартуют через 45 минут после мужчин
сегодня, 20:27
Клэбо о падении в спринте в Драммене: «Возьму несколько дней отдыха от тренировок и интернета. У меня только одна голова, ее надо беречь»
сегодня, 17:47
Ведущий лыжницы Багиян: «Она удивительно трудолюбивая, волевая, при этом скромная девчонка. Всегда, что бы я ни просил, Настя выполняла»
сегодня, 14:55
Бугаев об отношении со стороны иностранных спортсменов: «Многие за меня радуются, поддерживают. Здесь очень приятная атмосфера»
сегодня, 14:31
Александр Панжинский: «Даже в отсутствие Клэбо к главным фаворитам на медали в марафоне Коростелева не отнесу, потому что там есть норвежцы»
сегодня, 13:58
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, Россия – 5-я с четырьмя золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми наградами
сегодня, 13:29
🥉 Бугаев завоевал бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026
сегодня, 13:24
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт занял третье место в скоростном спуске и обеспечил себе пятый подряд Большой хрустальный глобус
сегодня, 12:36
Фадеев занял 12‑е место в соревнованиях по банкед‑слалому на Паралимпиаде-2026, Шеббо Монзер не смог финишировать
сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 17-м месте
вчера, 19:26
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев – 14-й
вчера, 19:21
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Рекомендуем