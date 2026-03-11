🥇 Российская лыжница Багиян одержала победу в гонке на 10 км на Паралимпиаде-2026. Это ее второе золото
Российская лыжница Анастасия Багиян одержала победу на Паралимпийских играх в Италии в гонке на 10 км.
Багиян выступает в категории NS1 (спортсмены с нарушением зрения), ее спортсмен-ведущий – Сергей Синякин. Россиянка победила с результатом 29 минут 39,7 секунды. Второе место заняла Симона Бубеничкова из Чехии (31.59,1), третьей стала немка Леони Мария Вальтер (35.30,8).
Это второе золото Багиян на Играх, ранее она стала победительницей спринта.
Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном страны.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Так бьются, столько медалей!
А если бы поехала полноценная команда?
Русофобов бы кондратий хватил?
Если сейчас их корежит от наших медалей.
Молодец девочка!