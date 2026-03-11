  🥇 Российская лыжница Багиян одержала победу в гонке на 10 км на Паралимпиаде-2026. Это ее второе золото
Российская лыжница Багиян завоевала второе золото Олимпиады – в гонке на 10 км.

Российская лыжница Анастасия Багиян одержала победу на Паралимпийских играх в Италии в гонке на 10 км.

Багиян выступает в категории NS1 (спортсмены с нарушением зрения), ее спортсмен-ведущий – Сергей Синякин. Россиянка победила с результатом 29 минут 39,7 секунды. Второе место заняла Симона Бубеничкова из Чехии (31.59,1), третьей стала немка Леони Мария Вальтер (35.30,8). 

Это второе золото Багиян на Играх, ранее она стала победительницей спринта.

Российские спортсмены выступают на Паралимпиаде-2026 с флагом и гимном страны. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Спасибо вам ребята! Радуете!
Анастасия завоевала второе золото! Успехов тебе и большое спасибо!🇷🇺🥇👏👏👏
Придется немке снова с пьедестала уходить . Ахахахаха ! Настя - красотка!
Так и чешка может уйти - они открытие бойкотировали...
Ну и пусть уходят, будут две обиженные проигравшие. А мы будем слушать свой гимн на высшей ступени.
6 человек всего наших и допустили, а они такие молодцы!
Так бьются, столько медалей!

А если бы поехала полноценная команда?
Русофобов бы кондратий хватил?
Если сейчас их корежит от наших медалей.
Больше часа прошло уже. Плакали всей редакцией?
еще они каждый день по несколько раз на главную публиковали оф.зачет параолимпиады, а как Россия начала брать медали со вчерашнего дня уже не обновляют. Россия на 4 месте сейчас
🤣 не опубликовали, значит, не было🤣
Честно, не знаю, кто такая Багиян. Но ее достижения заслуживают огромного уважения - особенно на фоне того, что творят с Россией в олимпийской движухе.
Удивительные наши ребята.....! Спасибо ВАМ.
Это сколько золотых медалей теперь, четыре?!
Ага. И всего 6 человек от России. Ещё и пара бронзы вроде. 👍
Это просто великолепно!
Молодец девочка!
