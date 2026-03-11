Рожков о ситуации с немцами на Паралимпиаде: «Наши спортсмены великие и самодостаточные. Атлеты любой страны считают за честь с ними фотографироваться»

Рожков оценил отказ немцев от фото с российскими паралимпийцами.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР ) Павел Рожков оценил отказ немецких спортсменов фотографироваться с российскими паралимпийцами в Милане-2026.

Немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн отказались фотографироваться с россиянкой Анастасией Багиян, которая завоевала золото в спринте на Паралимпиаде в Италии.

«Наши спортсмены великие и самодостаточные. Атлеты любой страны считают за честь с ними фотографироваться. Главное, чтобы наши спортсмены предоставляли им такую возможность.

Нас ничто не может сбить на этой Паралимпиаде. С 2016 года мы находимся под санкциями. Уже все прошли и все рассказали ребятам, как себя вести, как и чему относиться.

Они стали академиками и профессорами в этой теме. Сами все расскажут и выстроят правильную линию поведения. Так что из‑за поступка немцев мы вообще никак не волнуемся, – рассказал Рожков.