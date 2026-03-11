  Российским паралимпийцам подарят смартфоны после возвращения из Милана-2026
Российским паралимпийцам подарят смартфоны после возвращения с Паралимпийских игр-2026.

Спортсменам не достались спонсорские телефоны Samsung, которые раздают всем на Играх.

«Эту несправедливость мы предвидели заранее. Поэтому в данном случае все будет так же, как с нашими олимпийцами. Эту недобросовестность организаторов и спонсоров Игр мы нивелируем», – рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Вот жахнули, ведь время тратили и тд
