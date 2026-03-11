Международный паралимпийский комитет анализирует ситуацию с отказом немцев фотографироваться с россиянами

МПК анализирует ситуацию с отказом немцев фотографироваться с россиянами.

Немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн отказались фотографироваться с россиянкой Анастасией Багиян, которая завоевала золото в спринте на Паралимпиаде в Италии.

«МПК осведомлен о ситуации, собирает доказательства и анализирует их», – рассказал директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс.

Российские спортсмены выступают на Паралимпийских играх-2026 в Милане с флагом и гимном.

