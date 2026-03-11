Лыжник Голубков о победе на Паралимпиаде: «Эту медаль я посвящаю всей нашей стране, поздравляю и президента»

Голубков о победе на Паралимпиаде: появилась мотивация выступать еще 4 года.

Российский паралыжник Иван Голубков заявил, что после победы на Паралимпиаде в Италии у него появилась мотивация выступать на соревнованиях еще четыре года. 

Голубков выиграл золото в гонке на 10 км сидя.  Днем ранее он не сумел преодолеть квалификацию спринта. Россиянин является шестикратным чемпионом мира и девятикратным обладателем Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону.

«Честно, вчера были мысли, что все – надо было закончить и не возвращаться. А сегодня уже другой настрой. И даже мотивация еще на четыре года появилась», – сказал 30-летний спортсмен. 

«В деревне тихо, спокойно. Кормили бы получше, но сойдет. Мы сюда не кушать приехали», – приводит слова Голубкова ТАСС.

Паралимпийские игры в Италии проходят с 6 по 15 марта. Россияне выступают с национальным флагом и гимном. 

«Эту медаль я посвящаю всей нашей стране, поздравляю и президента. Также посвящаю награду всем спортсменам, которые тренируются под руководством Ирины Громовой», – отметил Голубков.

Какой день у наших на Паралимпиаде: золото, пропущенное время старта и падение!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Иван Голубков
Ахаха, ныть годами "пустите назад, спорт вне политики", и зарядить про президента прямо с порога
И что тут не так? Олимпийцы сша благодарили армию своей страны. Но это другое.
дак это обычная речь любого спортсмена любой страны, он же лично по именам не прошелся, просто в целом обозначил что спасибо стране и президенту, так делает чуть ли не 90% спортсменов во всех видах спорта
66% сборной с медалями, 50% сборной - чемпионы. Отличный результат
67%*. Небольшая поправочка)
Алексей, нет слов! Поздравление с титулом ОЧ!💪💪💪и пусть мотивация только растет💐
Он - Иван!
Но в душе́ он всегда хотел быть Лёней!
Президента и МММ -сказал Голубков
Ой, спорт вне политики подоспел
Самое время такое приветы передавать, сейчас опять забанят
Ну так-то пощупать границу-это полезно. И если не забанят, то выйдетю что ьакое уже говорили, есть прецендент.
Ивану поздравления👏
Вчера были мысли, что всё – надо закончить и не возвращаться. А сегодня уже чемпион Паралимпиады. Браво!
За результат Ивана конечно рад, но можно было и не зализывать уж так открыто...
