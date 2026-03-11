65

Журова об отказе немецких паралыжников от фото с россиянкой: «Может они забыли, что их предки сотворили с нашей страной. Стоит поучить историю»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова посоветовала поучить историю немецким паралыжникам, которые отказались делать совместное фото с россиянкой Анастасией Багиян на Паралимпиаде.

На церемонии награждения Багиян и ее спортсмен-ведущий Сергей Синякин поднялись на высшую ступень пьедестала. Немцы Линн Кацмайер и Флориан Бауманн, занявшие второе место, во время исполнения российского гимна держались на расстоянии и не снимали шапки, а от совместного селфи с россиянами отказались.

Позже немецкие спортсмены объяснили, что таким образом выразили протест против допуска россиян на Паралимпиаду с флагом и гимном.

«Это их проблемы, это выглядит как-то странно. Если только они, опять же, не поддерживают нацистский режим. У них тогда тоже были и концлагеря, и все остальное, но мы же об этом не вспоминаем. Поэтому по отношению к нам было бы странно так себя вести, особенно паралимпийцам.

По-видимому, это их личная история. Возможно, сейчас каждый спортсмен индивидуально будет высказываться на этот счет, но надо понимать, что они не будут вечно это делать. В любом случае они все думают, что наши вернулись навсегда. Мы тоже можем себя так вести по отношению к Германии, но мы так не делаем. Может они забыли, что их предки сотворили с нашей страной, но мы так не делаем. Поэтому их стоит истории поучить», – отметила Журова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
паралимпийская сборная России
Паралимпийские игры
Анастасия Багиян
Политика
Светлана Журова
я напомню, что венгры воевали на стороне немцев и по воспоминаниям тех, кому повезло выжить после встречи с ними, говорили, что венгры были гораздо злее немцев и делали вещи еще хуже.
Но как видим, это не мешает сейчас в Кремле принимать делегацию венгров стабильно раз в месяц.
историю что ли забыли, которой сами же и поучают?
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Помнить, изучать и думать - это не задача Журовой. Ее задача раньше была быстро бежать на коньках, сейчас - сидеть , дать кнопку, говорить по методичке.
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Комментарий скрыт
Ни фигасе приплела
Настоящий депутат
а у нее какая машина?
фольсваген,мерседес ,ауди.бмв,опель или порше.
пользоваться автопромом предков,что соотворили с нашей страной 🤡
Ответ фанат спартака с 1967
лексус
Ответ фанат спартака с 1967
Где она выступила против немцев или немецкого? Это они сейчас это сделали, не мы
Журовой бы тоже не забывать историю, а то бежать придется как делала буржуазия перед образованием СССР
Ответ Dmitry Singular
Сейчас бы гордиться тем, что всех умных и просвещенных людей из страны выгнали либо загубили, остались одни шариковы, которым пришлось всё из-за границы либо закупать либо коммуниздить, потому что сами ничего не умели.
Ответ Buharoid
Поверь,сейчас шариковых еще больше.Особая примета,они любят смотреть ТВ )))
Это показывает, Насколько мы имеем или не имеем авторитет у других стран. Насильно мил не будешь. И это обидно что до такого довели …
Ответ Илья Овчинников
Комментарий скрыт
Ответ Спартаковец навсегда
Какое отношения к злодеяниям могут иметь люди, родившиеся через много десятилетий после них?

Задолбали уже размазывать ответственность конкретных людей и конкретных организаций по миллионам вообще не причастных людей.
Ты бы молчала, твои политические предки сделали со страной куда хуже
Ответ OnlyDendy
ГУЛАГ и НКВД забыла напомнить
какая цепочка событий происходит что Журова постится на спортсе ?
как заблочить новости по тегам Ротенберг,Журова,Фетисов и Треьяк?
Ответ upuckuH
А никак. Персональные подборки тут не работают, китайский софт запросы обрабатывать не в состоянии.
О, боты набежали
Тебе бы самой не мешало в среднюю школу вернуться на пару лет
Может они забыли, что их предки сотворили с нашей страной, но мы так не делаем.

Как я понимаю, речь идёт о Екатерине и её делишках по захвату земель ?
Или по максимальному закрепощению крестьян и всестороннему расширению привилегий дворянства ?
