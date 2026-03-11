Журова об отказе немецких паралыжников от фото с россиянкой: «Может они забыли, что их предки сотворили с нашей страной. Стоит поучить историю»

Журова об отказе немцев от фото с россиянкой: им стоит поучить историю.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова посоветовала поучить историю немецким паралыжникам, которые отказались делать совместное фото с россиянкой Анастасией Багиян на Паралимпиаде.

На церемонии награждения Багиян и ее спортсмен-ведущий Сергей Синякин поднялись на высшую ступень пьедестала. Немцы Линн Кацмайер и Флориан Бауманн, занявшие второе место, во время исполнения российского гимна держались на расстоянии и не снимали шапки, а от совместного селфи с россиянами отказались.

Позже немецкие спортсмены объяснили, что таким образом выразили протест против допуска россиян на Паралимпиаду с флагом и гимном.

«Это их проблемы, это выглядит как-то странно. Если только они, опять же, не поддерживают нацистский режим. У них тогда тоже были и концлагеря, и все остальное, но мы же об этом не вспоминаем. Поэтому по отношению к нам было бы странно так себя вести, особенно паралимпийцам.

По-видимому, это их личная история. Возможно, сейчас каждый спортсмен индивидуально будет высказываться на этот счет, но надо понимать, что они не будут вечно это делать. В любом случае они все думают, что наши вернулись навсегда. Мы тоже можем себя так вести по отношению к Германии, но мы так не делаем. Может они забыли, что их предки сотворили с нашей страной, но мы так не делаем. Поэтому их стоит истории поучить», – отметила Журова.