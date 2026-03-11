🥇 Российский лыжник Голубков победил в гонке на 10 км сидя на Паралимпиаде-2026

Российский лыжник Голубков выиграл золото в гонке на 10 км на Паралимпиаде.

Российский лыжник Иван Голубков завоевал золото в гонке на 10 км сидя на Паралимпиаде-2026 в Италии.

Голубков, выступающий в классе LW11.5 (спортсмены с поражением нижних конечностей и туловища), преодолел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды.

Второе место занял китаец Мао Чжунъу (24 минуты 22,1 секунды), третье – его соотечественник Чжэн Пэн (24.24,5).

Для сборной России это третье золото на Играх. Российские паралимпийцы выступают на соревнованиях с флагом и гимном страны.