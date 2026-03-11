🥇 Российский лыжник Голубков победил в гонке на 10 км сидя на Паралимпиаде-2026

Российский лыжник Голубков выиграл золото в гонке на 10 км на Паралимпиаде.

Российский лыжник Иван Голубков завоевал золото в гонке на 10 км сидя на Паралимпиаде-2026 в Италии.

Голубков, выступающий в классе LW11.5 (спортсмены с поражением нижних конечностей и туловища), преодолел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды.

Второе место занял китаец Мао Чжунъу (24 минуты 22,1 секунды), третье – его соотечественник Чжэн Пэн (24.24,5).

Для сборной России это третье золото на Играх. Российские паралимпийцы выступают на соревнованиях с флагом и гимном страны.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Герой нашего времени
Ну, теперь хотя бы оправданны будут обвинения в адрес России, если в Европе что-то сгорит или взорвется. От лопнувших и сгоревших там пятых точек будет четко прослеживаться русский след.
Cпасибо, Иван!! с Победой тебя, молодец!!!
Это же замечательно!
Каждый день золото, молодцы наши ребята!
Так держать!
Получается из шести спортсменов получилось 3-0-2, это очень круто
Послушаем гимн России в третий раз на этих играх. И кстати, китайцы то не откажутся сделать совместное фото, как это отказалась сделать немецкая лыжница.
Ушатали "доброжелателей". Молодцы!
Лыжи. Кубок мира. Непряева, Карлссон, Андерссон, Венг, Диггинс, Шлинн, Сундлинг выступят в коньковом масс-старте на 50 км
9 минут назад
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Нюэнгет, Хедегарт, Амундсен, Крюгер, Рее, Делож пробегут коньковый масс-старт на 50 км
27 минут назад
Клэбо о падении в спринте в Драммене: «Возьму несколько дней отдыха от тренировок и интернета. У меня только одна голова, ее надо беречь»
сегодня, 17:47
Ведущий лыжницы Багиян: «Она удивительно трудолюбивая, волевая, при этом скромная девчонка. Всегда, что бы я ни просил, Настя выполняла»
сегодня, 14:55
Бугаев об отношении со стороны иностранных спортсменов: «Многие за меня радуются, поддерживают. Здесь очень приятная атмосфера»
сегодня, 14:31
Александр Панжинский: «Даже в отсутствие Клэбо к главным фаворитам на медали в марафоне Коростелева не отнесу, потому что там есть норвежцы»
сегодня, 13:58
Паралимпиада-2026, медальный зачет: Китай лидирует, Россия – 5-я с четырьмя золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми наградами
сегодня, 13:29
🥉 Бугаев завоевал бронзу в гигантском слаломе на Паралимпиаде-2026
сегодня, 13:24
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт занял третье место в скоростном спуске и обеспечил себе пятый подряд Большой хрустальный глобус
сегодня, 12:36
Фадеев занял 12‑е место в соревнованиях по банкед‑слалому на Паралимпиаде-2026, Шеббо Монзер не смог финишировать
сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далквист – 3-я, Непряева идет на 17-м месте
вчера, 19:26
Лыжи. Кубок мира. Клэбо досрочно выиграл общий зачет у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев – 14-й
вчера, 19:21
Велогонщик Закарин: «Разочарован тем, что на Олимпиаду по политическим причинам допустили только 13 россиян. Это неправильно»
26 февраля, 10:01
На «Сахалинском марафоне» провели флешмоб в честь Коростелева. Российский лыжник бежит 50 км на Олимпиаде
21 февраля, 11:05Фото
Мельниченко и Кусургашева выиграли «Сахалинский марафон» свободным стилем, Зародов и Шалабода – 2-е, Спицов и Заборская – 3-и
21 февраля, 10:50
Олег Матыцин: «Рад за нашего первопроходца в ски-альпинизме Филиппова, который достойно представил нашу страну на Олимпиаде»
19 февраля, 16:37
Так развлекался лыжник Филиппов перед Олимпиадой – смешно стригся, а теперь взял серебро!
19 февраля, 14:12ВидеоСпортс"
В чем выступят наши лыжники на Олимпиаде-2026? Распаковка от тренера – на ВидеоСпортсе’‘
18 февраля, 10:54ВидеоСпортс"
Бородавко о подготовке к чемпионату России: «У нас завершается сбор в Армении. После него спортсмены примут участие в гонке Легкова и затем отправятся на Сахалин»
13 февраля, 08:57
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
7 февраля, 18:29
Рекомендуем